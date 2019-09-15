沙國石油設施遇襲 蓬佩奧譴責伊朗才是背後主使

美國國務卿蓬佩奧（圖）推文說，伊朗總統羅哈尼和伊朗外長查瑞夫「佯裝從事外交活動時，德黑蘭在背後支持近100起對沙烏地阿拉伯發動的攻擊」。（圖取自twitter.com/SecPompeo）

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯2座石油設施遭無人機攻擊，現場陷入火海，影響沙國50%石油生產，葉門叛亂組織聲稱犯案，但美國國務卿蓬佩奧譴責伊朗才是背後主使，採取錯誤的外交政策。

蓬佩奧（Mike Pompeo）推文說，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）和伊朗外長查瑞夫（Mohammed Javad Zarif）「佯裝從事外交活動時，德黑蘭在背後支持近100起對沙烏地阿拉伯發動的攻擊」。

法新社和路透社報導，蓬佩奧雖未指明攻擊沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）兩座重要石油設施，引發熊熊大火的幕後黑手就是德黑蘭當局，但他說，「在各界呼籲降低緊張情勢之際，伊朗如今仍對全球能源供應發動史無前例的攻擊」。

蓬佩奧說：「沒有證據顯示是葉門（叛亂組織）發動攻擊。」

「我們呼籲所有國家一同公開且明確地譴責伊朗。美國將與我們的夥伴及盟邦合作，確保能源市場供應充足，而伊朗也將為這起攻擊負責。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1080915