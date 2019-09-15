網路推波助瀾酒精氣泡飲夯 風靡美千禧世代

（中央社紐約15日綜合外電報導）在網路的推波助瀾下，美國千禧世代找到啤酒和葡萄酒以外的新興飲料選擇：含酒精氣泡飲料。這種飲料的卡路里及碳水化合物相對低，成為風靡美國年輕人的新寵。

法新社報導，隨著Y世代及Z世代追求健康的生活型態，在圖文分享網站Instagram及影音網站YouTube帶動下，含酒精氣泡水橫掃美國飲料市場。市調公司尼爾森（Nielsen）說，今年美國酒精氣泡飲料銷量比去年同期成長近200%。

今夏稱霸美國飲料市場的White Claw說，9月初銷售量較去年同期成長265%以上，市占率高達61%。根據市場研究公司麥格理（Macquarie），另一個氣泡飲料品牌Truly第2季銷售量也大幅攀升163%。

25歲、任職電視圈的史坦普勒（Hannah Stempler）說自己選擇氣泡飲料的原因在於「健康意識」。一罐約350毫升的酒精氣泡飲熱量100大卡，最多只有兩克的碳水化合物，又是無麩質。相較之下，啤酒一罐熱量平均140大卡，碳水化合物則多出4倍。

White Claw資深行銷副總裁佳吉瓦拉（Sanjiv Gajiwala）認為，年輕消費者主要因適中酒精攝取量及多變風味轉向酒精氣泡飲。

他說：「千禧世代是在接觸10種不同口味的非碳酸性運動飲料開特力（Gatorade），以及世界各地料理的環境下長大的消費者。一旦他們到了合法飲酒的年齡，他們會尋找更多的選項。」

根據美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）最近引述瑞銀集團（UBS）分析師的研究報告報導，目前酒精蘇打飲料產值5.5億美元，到2021年可能成長至25億美元。（譯者：侯文婷/核稿：劉淑琴）1080915

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