亞馬遜估假期季度營收獲利不如預期 股價重挫

（中央社西雅圖24日綜合外電報導）亞馬遜公司（Amazon.com Inc）面臨激烈競爭及加速全球交貨期計畫的成本增加，今天估計假期季度（第4季）營收和獲利表現將低於預期，股價聞訊重挫。

儘管亞馬遜第3季整體營收優於預期，銷售成長24%至700億美元，不過旗下賺錢的雲端運算事業第3季營收成長趨緩，表現不如分析師預期理想，股價重挫7%。

這項消息凸顯出亞馬遜對Prime忠實會員交貨期縮短為一天的重大投資，為一種運用策略擊敗沃爾瑪（Walmart Inc）等競爭對手行銷2天交貨且無需訂費的作法。

亞馬遜財務長歐薩夫斯基（Brian Olsavsky）告訴記者，這項計畫在假期季度期間的成本較第2季的一天交貨成本幾乎將倍增至15億美元。

疲軟的假期季度預測，讓外界對持續的美中貿易爭端恐減損美國零售銷售表現更增憂慮。

假期銷售一向創造零售業者多數營收和獲利。根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）數據，亞馬遜預估假期季度銷售介於800億至865億美元，低於分析師預期的874億美元。

此外，根據金融數據研究公司FactSet，亞馬遜預測假期季度營利在12億至29億美元之間，分析師預估為41.9億美元。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1081025