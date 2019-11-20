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首頁 / 國際

控Juul電子菸專攻青少年 繼加州後紐約州也提告

最新更新：2019/11/20 20:33

（中央社紐約19日綜合外電報導）美國紐約州今天以行銷違法鎖定未成年人為由，對美國最大電子菸製造商Juul提出告訴。這是繼加州之後，本週美國第2個州對Juul提告。

近幾個月來爆發多起與吸食電子菸有關的肺病案例，已有40多人死亡及超過2000人罹病，電子菸產業因此正面臨嚴格檢視。

加州昨天才對Juul提出類似訴訟。紐約州今天控告Juul誇口宣傳旗下產品是比傳統香菸更安全的替代品，涉嫌誤導消費者，並違法販售電子菸給未成年人。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）表示：「Juul藉由強力廣告宣傳，造成紐約州及全美各地青少年對他們的產品上癮，毫無疑問已嚴重釀成公共衛生危機。」

紐約州檢方在長達38頁的起訴書中，指控Juul透過散布年輕模特兒拍攝的炫目廣告，來美化電子菸和吸引青少年。

電子菸自從約10年前問世以來，在年輕人間大受歡迎。而在全美電子菸市場，Juul的占有率超過64%。

Juul的電子菸有芒果、薄荷與烤布蕾口味，但Juul否認旗下產品鎖定青少年族群。

鑒於美國衛生當局可能下令禁售，Juul本月先行下架旗下薄荷口味電子菸，因為有一份研究發現，這種口味的電子菸最受美國高中生歡迎。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1081120

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