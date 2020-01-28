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世衛組織承認措辭有誤 錯評武漢肺炎風險

最新更新：2020/01/28 08:56

（中央社日內瓦27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天坦承在中國武漢肺炎疫情上的風險評估出現錯誤，這個組織過去處理流行病疫情的方式早就不時遭批評。

總部位於瑞士日內瓦的世衛組織昨晚在現況報告中表示，在中國的風險「非常高，在區域層級上高，在全球層級上也高」。

法新社報導，報告的註釋說明，世衛組織在1月23日、24日、25日的報告中表示全球風險「一般」，是做了「不正確」的陳述。

世衛組織表示，在23日到25日報告中出現的錯誤，是「措辭有誤」。

記者就世衛組織更正一事詢問瑞士公共衛生學院（Swiss School of Public Health）聯合主任法拉歐（Antoine Flahault），他說：「這是個錯誤，絕對是個很大的差錯…我真的覺得這是個大錯，現在已經更正了。」

但世衛組織更正全球風險評估，並不等於宣告「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

世衛組織23日決定暫不針對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）宣告「國際關注公共衛生緊急事件」。世衛組織僅在疫情極度嚴重時才會做出這項罕見宣告，宣告後可促使全球更關注疫情，並共同採取防疫行動。

中國湖北省武漢市去年底爆發2019新型冠狀病毒引起的肺炎，至今全球超過2700人感染，病例幾乎都在武漢，少數分散在其他十多個國家；死亡病例累計82例，全數在中國。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）這週訪問中國，將討論阻絕疫情擴散的方法。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1090128

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