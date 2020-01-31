武漢肺炎來勢洶洶 一個月感染數超越SARS

（中央社武漢31日綜合外電報導）引起武漢肺炎的2019新型冠狀病毒與2002年至2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒相似，兩次疫情都起源於中國，但武漢肺炎在爆發一個月後，感染人數就超過SARS。

SARS現蹤於2002年11月至2003年9月，當時在全球的病例數為8096例，共774人死亡；根據中國國家衛生健康委員會統計，武漢肺炎自去年12月底爆發，僅過了一個月，昨天在中國境內就累計確診9692例，超過SARS感染人數。

截至昨天午夜為止，中國境內的武漢肺炎累計確診病例9692例，預期今天將破萬；死亡病例累計達213例。近兩日的新增死亡病例中，只有2例不在湖北省。

昨天單日中國境內新增武漢肺炎確診病例1982例；還有10萬2427人正接受醫學觀察，他們身上都出現可能的呼吸道疾病症狀。

在中國以外，至少18國通報約100起確診病例，包括義大利昨天首度確診2例、德國確診第5例、法國確診第6例。

法新社報導，美國也通報第一起境內人傳人病例，患者是一名在芝加哥的男子，感染來源是他的妻子，曾去過武漢。

許多國家已建議公民不要前往中國，有些國家甚至禁止來自武漢的旅客入境。

全球各大航空公司近日陸續暫停或減少往來中國的航班，包括英國航空（British Airways）、漢莎航空（Lufthansa）、美國航空（American Airlines）、荷蘭皇家航空（KLM）、聯合航空（United Airlines）等。

以色列甚至不准所有來自中國的班機降落；俄羅斯則關閉與中國接壤的遠東邊界。

在義大利一座港口的郵輪上，由於2名中國籍乘客被懷疑感染武漢肺炎病毒而被隔離，船上超過6000名觀光客暫時不准登岸，後來證實虛驚一場。

日本及美國於29日率先派專機把僑民撤離武漢市，美國派出的第2架專機將在這幾天啟程。

英國規劃今早撤出約200名公民，但要先取得中國政府的許可；法國一架包機今天已撤離武漢；南韓的第一架專機載著367名僑民離開武漢，今早抵達首爾的金浦國際機場（GMP）。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090131