印度確診第3個武漢肺炎病例 患者病情穩定

（中央社記者康世人新德里3日專電）中國武漢肺炎持續延燒，印度衛生與家庭福利部今天表示，克勒拉省通報第3例新型冠狀病毒檢測呈現陽性的確診病例，患者正在醫院接受隔離治療，病情穩定。

印度衛生與家庭福利部發出聲明說，克勒拉省（Kerala）通報第3個2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例，這名患者有赴中國旅行的紀錄。

聲明指出，患者接受新型冠狀病毒檢測呈現陽性，目前在醫院隔離治療，病情穩定，正接受密切監控。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述沒有具名的消息人士說，克勒拉省出現的第3個感染武漢肺炎患者是一名學生，並在昨天確診，他上週剛從武漢返回印度。

克勒拉省衛生廳長提契爾（K.K.Shailaja Teacher）表示，3名感染武漢肺炎的患者病情穩定，而且對治療反應良好。隔離是遏止病毒再度傳染的最佳方法，省政府已採取措施遏止病毒傳染。

提契爾昨天在印度衛生與福利部確認第2個新型冠狀病毒病例後，透過媒體向民眾保證，外界無需恐慌，克勒拉省會像兩年前處理立百病毒（Nipah virus）疫情一樣，克服這次的挑戰。

克勒拉省在全省設立100個隔離病房，與印度第一個新型冠狀病毒確診病例接觸過64人，也已經被隔離。

此外，印度各地有將近100名曾到中國旅行的人，正在接受隔離。

印度政府發出新通知宣布，持有中國護照旅客所獲得的電子簽證暫時無效，且網路接受中國籍民眾線上申請電子簽證服務也暫停。

印度政府表示，如果有令人信服的理由要前往印度的中國籍人士，可與印度駐北京大使館或上海及廣州領事館聯繫。（編輯：王永志）1090203