武漢肺炎／鑽石公主號14日開始檢測 高齡陰性者先下船

日本厚生勞動省表示，14日起將對鑽石公主號遊輪上的旅客進行2019年冠狀病毒疾病檢測，呈陰性反應的80歲以上年長者將先下船。圖為鑽石公主號旅客在船上活動。（共同社提供）

（中央社台北14日電）日本厚生勞動省表示，今天起將對鑽石公主號遊輪上的旅客進行2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測，呈陰性反應的80歲以上年長者將先下船。

日本厚生勞動省13日決定讓鑽石公主號上高齡、有基礎疾病的旅客提前下船。這些旅客必須先在船上進行病毒檢測並確認陰性，且本人有下船意願，再安置到日方準備的場所。（讀者提供）中央社台北傳真 109年2月13日

日本厚生勞動省昨天決定讓鑽石公主號上高齡、有基礎疾病等旅客提前下船。這些旅客必須先在船上進行病毒檢測並確認陰性，且本人有下船意願，再安置到日方準備的場所。

厚生勞動省表示，船上2666名旅客中大多是高齡者，80歲以上旅客也有226人。

日本富士新聞網今天報導，鑽石公主號船上有10名病重者，其中已有8人確認感染2019年冠狀病毒疾病，其中1人呈陰性反應，還有1人狀況不明。

厚生勞動省指出，目前的做法是高齡旅客不必等健康觀察期結束就先下船。

鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港，船上約3700人中已有218人確診俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。（編輯：周永捷）1090214