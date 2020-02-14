更多編輯台推薦新聞：
治療武漢肺炎經驗 台灣首登權威醫學期刊
生活

治療武漢肺炎經驗 台灣首登權威醫學期刊

海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨
國際

海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎／鑽石公主號14日開始檢測 高齡陰性者先下船

最新更新：2020/02/14 08:28
日本厚生勞動省表示，14日起將對鑽石公主號遊輪上的旅客進行2019年冠狀病毒疾病檢測，呈陰性反應的80歲以上年長者將先下船。圖為鑽石公主號旅客在船上活動。（共同社提供）
日本厚生勞動省表示，14日起將對鑽石公主號遊輪上的旅客進行2019年冠狀病毒疾病檢測，呈陰性反應的80歲以上年長者將先下船。圖為鑽石公主號旅客在船上活動。（共同社提供）

（中央社台北14日電）日本厚生勞動省表示，今天起將對鑽石公主號遊輪上的旅客進行2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測，呈陰性反應的80歲以上年長者將先下船。

日本厚生勞動省13日決定讓鑽石公主號上高齡、有基礎疾病的旅客提前下船。這些旅客必須先在船上進行病毒檢測並確認陰性，且本人有下船意願，再安置到日方準備的場所。（讀者提供）中央社台北傳真 109年2月13日
日本厚生勞動省13日決定讓鑽石公主號上高齡、有基礎疾病的旅客提前下船。這些旅客必須先在船上進行病毒檢測並確認陰性，且本人有下船意願，再安置到日方準備的場所。（讀者提供）中央社台北傳真 109年2月13日

日本厚生勞動省昨天決定讓鑽石公主號上高齡、有基礎疾病等旅客提前下船。這些旅客必須先在船上進行病毒檢測並確認陰性，且本人有下船意願，再安置到日方準備的場所。

厚生勞動省表示，船上2666名旅客中大多是高齡者，80歲以上旅客也有226人。

日本富士新聞網今天報導，鑽石公主號船上有10名病重者，其中已有8人確認感染2019年冠狀病毒疾病，其中1人呈陰性反應，還有1人狀況不明。

厚生勞動省指出，目前的做法是高齡旅客不必等健康觀察期結束就先下船。

鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港，船上約3700人中已有218人確診俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。（編輯：周永捷）1090214

鑽石公主號陸續驗出武漢肺炎確診病例，累計至13日全船已有218人感染。（中央社製圖）
鑽石公主號陸續驗出武漢肺炎確診病例，累計至13日全船已有218人感染。（中央社製圖）
延伸閱讀
赴日本注意 14日起飛機上有人感染武漢肺炎全體乘客禁入境武漢肺炎鑽石公主號再添44例 全船共218人感染武漢肺炎／鑽石公主號如疫區 85歲台籍老翁終於盼到醫師檢疫官登鑽石公主號全程戴口罩手套 仍感染武漢肺炎鑽石公主號2名印度籍船員 確診染武漢肺炎武漢肺炎／鑽石公主號高齡及慢性病旅客 檢測陰性可先下船武漢肺炎／鑽石公主號國人欲返台 謝長廷：謹慎研究
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報