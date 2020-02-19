猛課關稅趕跑買主 川普：美國仍開放大家做生意

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他希望避免採取會讓其他國家難以和美國做生意的種種政策，並高呼「美國開放大家來做生意」；此外，他也表明希望中國購買美國生產的噴射發動機。

過去3年來，川普對幾個美國重要貿易夥伴國的貨品課徵數十億美元關稅，因此產生諸多貿易紛爭，但川普今天在一篇推文說：「我們不想讓跟美國做生意變得難如登天。那樣只是代表訂單跑到別的地方去而已。」

●盼中國購買美噴射發動機

川普推文表示：「就外國購買我國產品而言，美國不能，也不會變成一個難以做生意的國家，包括總是拿國家安全當藉口，如此將迫使我國企業為了維持競爭力而出走。」

川普的推文似乎是衝著白宮內部的強硬派而來，推文內容提及一項阻止美國奇異公司（General Electric）販售噴射發動機給中國的提案。

他寫道：「我希望中國購買我們的噴射發動機，這是全世界最讚的噴射發動機。」

「華爾街日報」（Wall Street Journal）週末引述知情人士說法報導，美國官員正在考慮拒發許可給CFM國際（CFM International），不讓CFM國際出口更多噴射發動機給中國。CFM國際是奇異公司和法國賽峰集團（Safran SA）的合資企業。

報導指出，此舉是為了要破壞中國商用飛機公司（Comac）的發展。

●關稅戰你來我往兩敗俱傷

但川普頻繁以「國安問題」來合理化自己的對抗性貿易戰略，不僅對全球鋼鋁貨品加徵關稅以保護美國主要產業，並揚言要對歐洲汽車採取同樣作法。

在最近一波貿易衝突中，川普曾宣布要對幾乎所有的中國進口貨品加徵關稅。美中兩國上個月雖簽署協議，暫停課徵傷害最深的關稅項目，但多數關稅仍維持不變。

川普如此大課關稅，美國貿易夥伴國也非一直處於挨打的份，紛紛對威士忌、摩托車和農產品等美國貨品課徵懲罰性關稅作為報復，使得美國政府必須補貼數百萬美元來援助農民。

美國與貿易夥伴的最新爭議，是美國不滿歐洲聯盟（EU）不當補貼空中巴士（Airbus），因此宣布對蘇格蘭威士忌、法國和西班牙葡萄酒以及英國乳酪等眾多貨品課徵高達25%的關稅。這項貿易爭端已持續15年之久。

美國去年底也揚言針對一批價值24億美元的法國貨物課以最高達100%的關稅，作為法國對美國企業課徵數位服務稅的報復措施。

●關稅手段致企業紛擁貿易保護主義

不過川普今天說：「我想把跟美國做生意變成一件易事，而非難事。美國開放大家來做生意！」

事實上，美國企業已經被迫改變經營方式，或另覓新的零組件來源，或請求豁免於川普的貿易政策。

另外，在許多案例中，美國商品的外國買主同樣也另尋賣家。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）貿易專家鮑恩（Chad Bown）在近期的報告中表示：「每一輪加徵關稅，川普都在霸凌更多美國企業，讓它們成為貿易保護主義者。」

鮑恩還說：「對許多美國人來說，徵收關稅導致他們付出更高成本，代表他們無法在美國或全球市場上再與外國企業競爭。」（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）1090219