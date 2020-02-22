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韓國淪為武漢肺炎疫區 最新疫情一次看懂

最新更新：2020/02/22 23:05
韓國22日通報單日爆增229起武漢肺炎確診病例，累計433例，其中231人與大邱新天地教會有關，其次多數與清道大南醫院有關。（美聯社）
韓國22日通報單日爆增229起武漢肺炎確診病例，累計433例，其中231人與大邱新天地教會有關，其次多數與清道大南醫院有關。（美聯社）

（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國今天通報單日爆增229起武漢肺炎確診病例，全國17個行政區都已淪為疫區，同時傳出第3名死亡病例，據傳一名駐韓美軍也遭到感染。

●單日激增229例

韓國22日通報單日爆增229起武漢肺炎確診病例，累計433例，其中231人與大邱新天地教會有關。圖為防疫人員於新天地大邱教會消毒。（韓聯社提供）
韓國22日通報單日爆增229起武漢肺炎確診病例，累計433例，其中231人與大邱新天地教會有關。圖為防疫人員於新天地大邱教會消毒。（韓聯社提供）

韓國中央防疫對策本部通報，今天下午再添武漢肺炎確診病例87例，單日通報多達229例，迄今全國累計433例，其中18人已治癒解除隔離，共有3人病逝。確診病例中有231人與大邱新天地教會有關。

軍方消息人士透露，一名駐韓美軍的武漢肺炎檢測結果呈現陽性，這名美軍駐守的基地已隔離數名密切接觸者。

●韓國全國淪陷

據統計，韓國全國17個行政區都已出現確診病患，新增的87例包括大邱55人、慶北14人、江原道5人、京畿道4人、首爾3人、光州2人、大田1人、釜山1人、蔚山1人以及全南1人。

●第3名死亡病例

韓聯社今天報導，韓國昨天出現第3名武漢肺炎死亡病例。死者是慶州市一名40多歲男子，昨晚在自家公寓病逝。

韓國武漢肺炎死亡第1例為63歲男性，19日清晨在清道大南醫院去世；第2例為55歲女性，原本也是在大南醫院接受治療，移送至釜山大學醫療院後喪生。圖為大南醫院外觀。（韓聯社提供）
韓國武漢肺炎死亡第1例為63歲男性，19日清晨在清道大南醫院去世；第2例為55歲女性，原本也是在大南醫院接受治療，移送至釜山大學醫療院後喪生。圖為大南醫院外觀。（韓聯社提供）

●大南醫院群聚感染

韓國武漢肺炎死亡第1例為63歲男性，他於19日清晨在清道大南醫院去世；第2例為55歲女性，原本在大南醫院接受治療，在移送至釜山大學醫療院後喪生。

韓國疾病管理本部今天表示，武漢病毒的新增病例中，有近百起與大南醫院有關。確診病例有231人與大邱新天地教會有關。

●新天地近萬教徒被迫隔離

韓國有關當局表示，南部大邱市約9300名新天地教會教徒必須在家自主隔離，其中疑似感染武漢肺炎者正在接受病毒篩檢。

●三星員工感染

韓國科技巨擘三星電子今天表示，位於東南部龜尾市的三星手機工廠，有一名員工確診感染武漢肺炎，整座工廠將停工關閉直到24日早上。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1090222

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