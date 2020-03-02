武漢肺炎全球延燒 美國拉美疫情一次掌握

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國武漢肺炎疫情擴大，華盛頓州今天通報第2起死亡病例，州長宣布緊急狀態，紐約州也傳出首例確診。拉丁美洲的多明尼加也傳出確診首起病例。

華盛頓州衛生官員今天通報美國第2起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，死者為一名70多歲男性。

路透社報導，衛生官員表示，另有3名長者確診罹患武漢肺炎，情況危急，金恩郡（King County）確診病例累計來到10起。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）已經於通報第一起死亡病例後，宣布進入緊急狀態。

他要求各單位運用「所有必要資源」來準備、因應武漢肺炎疫情。這項命令也將使得當局在必要時，得以動用華盛頓國民兵。

●紐約州武漢肺炎首例確診

美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天晚上在社群網站推特（Twitter）表示，紐約州出現第一起武漢肺炎確診病例。

古莫呼籲居民保持冷靜，無須任何「過度的焦慮」。

●專家估美恐已有4州社區傳播

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布說，武漢肺炎至少已在美國2個州、可能多達4個州進入社區傳播，恐已漏掉數百或數千病例。

去年4月從川普政府離職的高特里布（Scott Gottlieb）表示，武漢肺炎的有效治療方式可能要等到今年9、10月，疫苗則需要更久。

他還表示，找不出感染源的社區傳播已在華盛頓州、加州顯現，伊利諾州與俄勒岡州可能也找不出感染源。

●川普政府出招安定人心

武漢肺炎疫情持續在美國擴散，川普政府忙著安定人心，宣布將對入境旅客進行篩檢，並承諾加速口罩及檢測套組的生產工作。

總統川普今天表示，來自疫情高風險國家的旅客在登機前和入境美國時必須接受篩檢。不過，他並沒有詳細說明疫情高風險國家是哪些國家。

副總統彭斯（Mike Pence）表示，政府已和3M公司（3M Co）簽約，每月額外生產3500萬個口罩。不過，他呼籲民眾不要搶買口罩，應把口罩留給需要的醫護人員。漢威聯合公司（Honeywell International Inc）是美國另一間大型口罩生產商。

●專家估美將連兩季零成長

武漢肺炎近期衝擊全球股市，引發市場憂心。美國知名經濟學家預測，疫情恐在美國引發經濟衰退，今年第2季及第3季美國國內生產毛額（GDP）成長率可能為零。

●多明尼加確診首起病例

多明尼加衛生當局今天宣布，境內通報第一起武漢肺炎確診病例，這名患者是62歲的義大利遊客，他在2月22日抵達多明尼加。

路透社報導，多明尼加衛生部長桑傑士（Rafael Sanchez）在記者會表示，這名62歲男性患者今天被轉到首都聖多明哥（Santo Domingo）附近一間軍事醫院接受隔離治療，目前他的病情穩定。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090302