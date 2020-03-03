奇異前執行長威爾許辭世 川普悼念提果斷裁員作風

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國奇異公司（General Electric Co.）前執行長傑克．威爾許今天離世，享壽84歲。美國總統川普在推特寫道：「沒有哪一位企業領袖像『中子』傑克那樣有魄力。」

● 5年裁員逾11萬人 獲中子傑克稱號

威爾許（Jack Welch）生前曾大刀闊斧裁員，因而獲得「中子」傑克稱號，但他對這個惡名一點也不在意。他在自己的回憶錄中提到，在他擔任執行長的頭5年，奇異人力從41萬1000人減至29萬9000人。

川普提到威爾許時說：「他是我的朋友、也是支持者。我們一起談成了很棒的交易。我們永遠不會忘記他。」威爾許是美國共和黨的堅定支持者。

威爾許出生於麻薩諸塞州，在1960年獲得博士學位，並在同年以化學工程師身分加入奇異塑膠部門，之後一路平步青雲於1979年晉升為副董事長，兩年後擔任執行長。

威爾許1980到1990年代在企業界掀起滔天巨浪，將奇異公司從一般的燈泡與洗衣機製造商，搖身變成市值最高的美國上市公司。

● 掌舵奇異20年 市值從120億衝至4100億美元

威爾許買賣許多事業並擴展奇異版圖涵蓋金融服務，為公司帶來穩定成長的利潤。威爾許治理有成，讓其他執行長得以施展金融魔法改善盈餘，令華爾街讚嘆。

在威爾許擔任執行長20年期間，奇異市值從120億美元攀升至4100億美元，使他成為他那個時代最具指標性的企業領袖之一。

不過，威爾許的創新作風，包括殘酷無情的人事管理、成本削減與境外外包，為他離開後公司遇到的諸多問題埋下禍患。

歐洲監管當局否決奇異試圖併購另一個美國工業集團漢威公司（Honeywell）的行動，讓威爾許遭遇痛苦的失敗。

● 2001年退休交棒 奇異榮景不再

威爾許在2001年離開奇異，將發展健全的公司交給繼任者伊梅特（Jeff Immelt），幾天後，美國發生蓋達組織（Al-Qaeda）發動的911攻擊事件。

伊梅特擔任執行長時，奇異經歷911事件、網路泡沫破滅與全球金融危機，迫使他必須將美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）出售給有線電視新聞服務供應商康卡斯特公司（Comcast Corp.），而陷入次級房貸危機的奇異資融（GE Capital），必須一個接一個地清算資產。

奇異如今正在掙扎求生，已慘遭華爾街股市基準指數道瓊工業平均指數剔除，在現任執行長卡普（Larry Culp）掌管下，市值僅剩950億美元。

● 昔日拓展策略與作風 漸失人心

威爾許併購新事業，豪不猶豫地裁減人力並透過外包精簡人事，有時候讓業界變得殘破不堪並遭人怨恨。在境外外包與關閉美國工廠上，他目空一切的態度讓他遭受諸多批評，尤其是在他從奇異退休之後，而在川普當選美國總統後，這個話題變得更加熱門。

美國工業地帶現在布滿奇異縮編留下的殘跡。舉例來說，奇異巔峰時期曾在紐約州申尼塔第（Schenectady）幅員廣大的合併工廠雇用3萬人，而現在工作人員僅剩不到3000人。

威爾許的管理作風以及追求擴展奇異的策略已變得不受青睞。下令大量裁員的執行長，現在都在橢圓形辦公室發出的推文中遭受攻擊，華爾街也對企業集團失去興趣。

威爾許也將奇異變成孕育企業領袖人才的訓練場，積極提倡開除績效不佳的員工。他2001年接受「紐約客週刊」（The New Yorker）訪問時說：「如果他們是墊底的倒數10名，他們不會獲得加薪、股票選擇權、不會得到一丁點紅利、什麼都沒有。」

密西根大學（University of Michigan）羅斯商學院（Ross School of Business）助理教授高登（Erik Grodon）說：「他在商學院廣受讚譽，許多執行長視他為楷模，但今日很少人讚賞他的治理手法。他把一個爛攤子留給繼任者。奇異從企業巨人走下神壇，變成一艘殘破不堪的破船。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1090303