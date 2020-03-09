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印度武漢肺炎確診病例達43例

最新更新：2020/03/09 22:58

（中央社記者康世人新德里9日專電）印度衛生與福利部今天表示，除8日克勒拉省通報5病例，今天新增確診病例包括克勒拉省、德里、北方省和查摩各有1例，迄今印度武漢肺炎確診病例累計達43例。

根據印度衛福部的聲明，克勒拉省（Kerala）8日通報，帕塔納姆蒂特塔縣（Pathanamthitta）一家庭5名成員確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），主要是其中3人曾有義大利旅遊史。

聲明指出，曾有2名親戚拜訪這個家庭，這個家庭也曾拜訪親戚及參加少許活動，這些人都已經被追蹤。

印度媒體報導，這個家庭3名成員赴義大利旅行，返途經卡達首都杜哈（Doha）回到克勒拉省柯枝（Kochi），卻未主動通報曾赴義大利旅遊而未被篩檢和隔離，克勒拉省已追蹤到與這3名病例接觸過的150多人，且要他們居家隔離。

克勒拉省衛生廳長提契爾（K.K. Shailaja Teacher）批評這3名確診病例的舉措是一種嚴重不負責任的行為，隱瞞旅遊史的人將受到嚴厲處罰。

此外，印度衛福部的聲明說，今天新增4例，包括克勒拉省訥古勒姆縣（Ernakulam）、德里、北方省（Uttar Pradesh）和查摩（Jammu）各有1例。

截至今天，印度衛福部一共針對武漢肺炎病毒檢測3003個樣本，其中43個樣本呈陽性反應，其中3名最早出現在克勒拉省的病例已康復出院。

聲明指出，迄今，印度的機場一共對8255個航班的87萬4708名國際旅客進行篩檢，其中有1921名旅客有疑似症狀；這些有疑似症狀旅客中，有177人已經住院。

這份聲明說，有3萬3599名旅客正在接受觀察，2萬1867名旅客已結束觀察期。

印度衛福部呼籲旅客和民眾應主動說明旅遊史，並在自我健康聲明表中正確填寫相關資訊，同時應注意咳嗽禮儀及勤洗手，且避免參加大型聚會。

此外，由於卡達宣布暫時禁止印度、尼泊爾、孟加拉等14國公民入境，印度廉價航空靛藍航空（Indigo）宣布，暫時取消所有飛往卡達杜哈的航班，直到17日為止。（編輯：韋樞）1090309

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