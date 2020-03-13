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印度武漢肺炎確診達81例 出現死亡首例

最新更新：2020/03/13 21:42

（中央社記者康世人新德里13日專電）印度武漢肺炎疫情升溫，其中以克勒拉省和馬哈拉什特拉省疫情持續惡化，今天分別增加2例和3例確診，而卡納塔卡省也增加2例，包括第1個死亡病例，累計確診達到81例。

根據印度衛生與家庭福利部的最新統計，截至下午5時，印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診累計有81例，其中包括1名死亡病例，是印度武漢肺炎死亡首例。

其中，印度各省中疫情最嚴重的克勒拉省（Kerala），今天新增2個確診病例，累計達到19例。

克勒拉省是印度最早出現確診武漢肺炎病例的省分，但由於疫情資訊透明且控制得宜，長時間一直維持3個確診病例，且都已痊癒出院；但後來有3名確診病例刻意隱匿義大利旅遊史，導致另外2名家庭成員及拜訪過的親友都染病，讓當地疫情愈演愈烈。

在克勒拉省議會今天因疫情問題爭吵之際，克勒拉省衛生廳長提契爾（K.K. Shylaja Teacher）表示，與武漢肺炎疫情爆發的鬥爭，對克勒拉省來說可能是一個漫長的過程。

馬哈拉什特拉省（Maharashtra）在普恩（Pune）出現確診病例後，疫情也逐漸擴大，普恩鄰近的印度金融中心孟買更於12日淪陷，出現首起確診病例；今天馬哈拉什特拉省又新增3例，讓馬哈拉什特拉省累計確診達14例，在印度各省確診病例數中，與哈雅納省（Haryana）並列第2，但哈雅納省的病例全是義大利遊客。

此外，卡納塔卡省（Karnataka）今天也新增2個確診病例，包括北部卡拉布拉吉縣（Kalaburagi）的76歲老翁在死亡後，確診感染武漢肺炎，卡納塔卡省目前累計有6個確診病例。（編輯：陳永昌）1090313

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