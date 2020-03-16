土耳其武漢肺炎新增12例 累計確診18例

（中央社記者何宏儒安卡拉16日專電）土耳其衛生部長克扎於15日深夜公布，新增12人經檢測對武漢肺炎呈現陽性反應，使得境內確診數增至18例。海外返國民眾能否落實自主隔離將是疫情控制一大關鍵。

土耳其於11日通報2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診首例，男性患者剛從歐洲返國，13日又通報首例的4名家屬確診感染；14日深夜再通報一名於一週內完成副朝返國的公民確診。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。

克扎（Fahrettin Koca）15日深夜在推特帳號推文說，兩名與首例有接觸者確診，「（新增）7例來自歐洲國家、3例來自美國。情況令人難過…但是對我們所有人而言，自主隔離可確保安全無虞」。

有別於多個鄰國於2月以來就相繼淪陷，土耳其為相對較晚出現武漢肺炎病例的中東國家。土耳其早已關閉與多個國家的邊界，也停飛諸多國際航線。當局一再警告除非必要別出國、自海外返國者應自主隔離14天。

土耳其截至目前沒有通報死亡病例，但是海外返國民眾能否落實自主隔離仍是一大挑戰，也將是能否有效控制疫情的關鍵。

逾5300名完成穆斯林副朝而於14日自沙烏地阿拉伯返國的公民遭到隔離於安卡拉和康雅省（Konya）已經先行清空的學生宿舍中。安卡拉省長沙辛（Vasip Sahin）於15日表示，在安卡拉隔離者有5人出現症狀。他並證實後續仍有數以千計副朝返國者將予以隔離。

土耳其也將旅外公民得自歐洲返國的最後期限從17日提前至15日。

另外，內政部於15日深夜宣布加強武漢肺炎防疫措施，全境81省的酒吧、舞廳、夜總會自16日起歇業，並要求地方政府執法機構落實相關規定、防範可能發生的任何問題。

與此同時，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）於15日表示，大約有8300名旅外土耳其人對疫情感到憂心而撥打現有諮詢熱線，外交部因此決定設置獨立的協調與支援中心，提供24小時服務，因應武漢肺炎疫情演變。（編輯：王永志）1090316