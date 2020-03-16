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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎／莫迪與南協領袖視訊 倡議設應急基金抗疫

最新更新：2020/03/16 13:38

（中央社記者康世人新德里16日專電）印度總理莫迪昨晚和南亞區域合作協會會員國領袖舉行視訊會議，他在會中倡議設立一個武漢肺炎疫情應急基金，印度初期出資1000萬美元，以助區域對抗疫情。

昨晚這場視訊會議，是由莫迪（Narendra Modi）主動邀集南亞區域合作協會（SAARC，南協）各會員國領袖參與，主要討論區域如何合作對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情。莫迪並感謝各國領袖在短時間內就同意參加會議。

印度總理辦公室發表聲明指出， 在視訊會議中，莫迪建議各國應自願捐款以設立2019年冠狀病毒疾病應急基金，印度初期出資1000萬美元（約新台幣3億420萬元），這項基金將可提供各會員國用來支付立即抗疫、防疫行動的費用。

莫迪也告訴各國與會領袖，印度將籌建一個由醫生和專家組成的快速反應小組，以及配備檢驗試劑組及其他設備等以隨時待命，當各會員國需要時任由會員國處置使用。

莫迪說，印度願意為南協各會員國緊急反應小組提供網路線上訓練課程，且分享印度綜合疾病監控計畫（Integrated Disease Surveillance Program, IDSP ）的軟體給各國，以協助追蹤可能感染病毒者及曾與他們接觸過的人。

他建議建立一個共通的研究平台，用於協調南亞地區流行病控制的研究，並邀集專家集思廣義探討武漢肺炎疫情對經濟的長期影響。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）表示，這次疫情阿富汗最大的弱點是與伊朗臨接的開放性邊界，他建議合作建立疫情擴散模型，建立一共通的遠程醫療架構，強化鄰國間的合作。

馬爾地夫總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）則談到疫情對各國旅遊業及經濟的負面影響，並建議各國應急醫療機構間應加強合作，制定區域經濟援助方案及長期的經濟復原計畫。

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）建議SAARC領袖共同努力，以助當經濟陷入困境時能合作度過難關。且提議成立SAARC部長級小組，分享有關對抗武漢肺炎疫情的最佳實例與區域協調經驗。

代表巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）出席這場視訊會議的巴基斯坦衛生部長麥薩（Zafar Mirza），建議授權南協祕書處成立一個各國衛生資訊主管機構工作小組，負責即時衛生資訊、數據交換與協調。他還建議舉辦南協衛生部長會議，發展共享疾病監控數據的區域機制。（編輯：陳惠珍）1090316

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