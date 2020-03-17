法國估今年經濟將萎縮1% 政府祭1.5兆紓困

（中央社巴黎17日綜合外電報導）法國財政部長勒麥爾今天警告，受武漢肺炎疫情衝擊，法國今年經濟恐衰退達1%。他並宣布法國政府將釋出450億歐元（約新台幣1兆5160億元）紓困資金，協助企業和勞工度過危機。

勒麥爾（Bruno Le Maire）接受法國RTL電台訪問時表示，經評估武漢肺炎疫情帶來的影響，他將在「數小時候後」提出一份新的預算法案，內容將包括一系列政府擴大紓困措施。

勒麥爾說：「我們將動用450億歐元，作為對企業的第一步立即經濟援助。…我們不願見到破產。」這筆紓困資金大部分將用於允許企業延後支付所有本月應付稅款和薪資稅，以及讓有倒閉危險的企業勾銷這類支出。

勒麥爾還表示，新措施的規劃是依據法國「經濟成長率預估為-1%」，「也就是負成長」。但他補充，這個預估值是「暫時性」。

勒麥爾又說，這450億歐元不包括在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天宣布政府將提供的3000億歐元（約新台幣10兆1070億元）貸款擔保。

勒麥爾指出，這是一場對抗武漢肺炎疫情的「經濟和財務戰爭」，會持續一段時間。他說：「這場戰爭將曠日持久且激烈，...我們必須動員一切力量來對抗。」

當勒麥爾被問到，是否鑒於經濟情勢動盪而應停止股市交易，他表示可先採取其他措施，例如禁止放空，且市場監管當局已24小時持續這麼做。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1090317