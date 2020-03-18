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武漢肺炎／川普堅持稱呼中國病毒 公開駁斥北京官員說法
首頁 / 國際

土耳其武漢肺炎死亡首例 單日飆51例共98確診

最新更新：2020/03/18 06:24

（中央社記者何宏儒安卡拉18日專電）土耳其衛生部長克扎深夜就最新武漢肺炎疫情說明指出，境內新增51起確診病例，累計達98例，並出現死亡首例，89歲死者生前遭到「與中國有接觸」的員工傳染。

官方媒體土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）深夜播出克扎（Fahrettin Koca）宣讀聲明指出，89歲男性死亡病例是被「與中國有接觸」的員工傳染而染病不治。但是他沒有就此進一步說明。

截至16日止，土耳其有47起武漢肺炎確診病例，其中首例在歐洲國家遭到感染，另外6例為首例的家人或有接觸者，其餘病例都在美國、歐洲聯盟、沙烏地阿拉伯遭到感染。克扎於17日深夜公布最新疫情時，沒有就新增的51例是否全為境外移入提出說明。

安卡拉當局加大力道遏制俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，內政部已下令各省的咖啡廳、電影院、健身房、婚宴廳、酒吧、水煙館、舞廳、夜總會自17日起全面歇業，幾乎全國所有社交聚會都遭到禁止。

宗教事務最高主管機關宗教事務局（Diyanet）也宣布，包括主麻日（星期五）禮拜在內，在清真寺內的集體禮拜暫停舉行，但是清真寺仍開放信徒進行個別禮拜。穆斯林對主麻日禮拜活動特別重視。

教育部上週已宣布小學、中學、高中自16日起停課兩週，大學停課3週。

由於疫情趨緊，坊間出現不實耳語和小道消息。總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）於17日稍早澄清，所謂土耳其將實施緊急狀態、宵禁、旅遊禁令等說法都是不實謠言。他強調：「沒有實施這種全面性禁制措施的計畫。」（編輯：陳政一）1090318

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