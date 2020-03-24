澳洲全面鎖國第一階段 雪梨市面一片蕭條

（中央社記者丘德真雪梨24日專電）澳洲自昨天中午起全國酒館、俱樂部、賭場、教堂關閉防疫，雪梨市區空蕩蕩。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，這是澳洲全面鎖國（nationwide shutdown）的第一階段。

街道上整排店鋪關起門來，這裡是雪梨的新鎮區（New Town）。酒吧、咖啡館和餐廳林立的新鎮區，受到疫情打擊，本來全雪梨最熱鬧地區之一，現在卻是一片蕭條。

街景的變化，還不只店鋪關門。例如路上開始出現一些針對疫情的政治批判塗鴉，一幅塗鴉上寫著「醫療系統不勝負荷，加上經費不足，造成死亡人數增加」。

路上可見到的，還有剛剛丟掉工作的人自彈自唱散心。他的名字叫佛林區（Kurt Frolich），本來是新鎮區精華地段酒吧「午夜特發列車」（The Midnight Special）經理，但隨著澳洲實施全面鎖國「第一階段」，他的飯碗丟掉了。

佛林區說：「所有同事的工作都保不住了。我的老闆很好，他們努力撐到最後關頭。但他們的生意從今天起到好幾個月後，都會完全沒有收入。這是讓人難過的消息。」

佛林區表示，他對未來沒有任何計畫，只能盡量保持樂觀。他說：「我試著保持正面，帶著我的吉他出來散散心，買些食物，要是商店還開著的話就買些東西，以便準備未來數日所需。今天我不想擔心那麼多了，但明天我就要想想該如何掙錢，如何確保自己有容身的地方。」

除了新鎮區，向來依賴觀光客消費的雪梨歌劇院一帶，有別於過往的人山人海，好幾個星期以來，就已經難得有人前往觀光。歌劇院附近的電影院也關起門；平日食客滿滿、一位難求的餐廳，現在全部人去樓空。

澳洲聯邦政府衛生部公布最新數據顯示，全澳洲自22日下午3時至23日下午3時止，24小時內增加313個確診病例。截至澳洲東部夏令時間（AEDT）23日下午3時止，澳洲累計有1709個確診病例，其中7人死亡。確診人數最多的新南威爾斯州，有704個病例。全澳洲已有超過14萬3000人接受檢測。（編輯：馮昭）1090324

依賴觀光客消費的雪梨歌劇院一帶，有別於過往人山人海，幾個星期不見人潮。中央社記者丘德真攝 109年3月24日

任職雪梨新鎮區精華地段酒吧「午夜特發列車」的經理佛林區，隨著澳洲實施全面鎖國「第一階段」，飯碗也丟了。中央社記者丘德真雪梨攝 109年3月24日

澳洲自23日中午起實施全面鎖國第一階段，酒吧、咖啡館和餐廳林立的新鎮區，本來是雪梨最熱鬧地區之一，受到疫情打擊，現在一片蕭條。中央社記者丘德真雪梨攝 109年3月24日