印尼設醫護人員快篩站 下階段逐戶檢測高風險民眾

印尼西爪哇省勿加西市25日有365名醫護人員接受武漢肺炎病毒篩檢。受檢證實沒有感染的醫護人員未來將到家戶對追蹤的民眾進行篩檢。中央社記者石秀娟勿加西攝 109年3月25日

（中央社記者石秀娟勿加西25日專電）為減緩武漢肺炎疫情，印尼展開病毒快篩，在西爪哇省勿加西市今天有365名醫護人員率先受檢，下階段快篩對象是隨機逐戶篩檢有疑似症狀，以及與武漢肺炎確診病患有接觸者，約2000人。

西爪哇省（West Jave）勿加西市（Bekasi）的人口數約240萬。勿加西市市長拉瑪特（Rahmad Effendi）接受中央社記者訪問時指出，不可能篩檢所有人，初步只能隨機篩檢有接觸過武漢肺炎確診病患者以及出現武漢肺炎疑似症狀者。

拉瑪特指出，優先受檢對象還包括伊斯蘭學者、清真寺教士及宗教領袖，因為他們常與社區民眾接觸。等市政府收到隔離防護衣等裝備後，受檢確定沒有感染的醫護人員，將逐戶拜訪列入優先受檢的民眾，在家裡幫他們篩檢。

勿加西市政府今天在體育館設2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病毒的快篩站，約365名醫護人員陸續前來受檢。

前來受檢的醫生威爾第（Verdi）指出，今天進行血液篩檢，準確率約69%，檢測結果呈陰性者，10天後需再篩檢一次；檢測結果陽性者，將進行正規的聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，結果約4至5天會出爐。

威爾第指出，今天除了讓醫護人員受檢，他也幫醫護人員上課，讓他們了解到未來到家戶幫優先受檢民眾篩檢時應注意的事項。

威爾第對中央社記者指出，相較於設立大型篩檢站，讓民眾在家裡受檢是比較適當的方式，因為這樣可以避免病毒散播；不過，相關單位目前也在考慮像韓國等國家一樣，設「得來速」檢驗，可以加快篩檢速度。

前來受檢的護士柯瑞（Corry）表示，每天約接觸5名有疑似武漢肺炎症狀的病患，她如今懷孕，心裡會有點恐懼，但照顧好病患是份內的工作，以病患的需求優先，她很感謝市政府提供醫護人員篩檢的機會，也祈禱所有人都健康。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼政府最近取得的12.5萬組病毒快篩試劑組已分發到疫情最嚴重的雅加達、西爪哇省及萬丹（Banten）省等3個省級行政區。西爪哇省選定確診及死亡人數最多的地區優先進行快篩，包括勿加西、萬隆（Bandung）、德博（Depok）及茂物（Bogor）等雅加達近郊城市。

印尼國會昨天傳出575位國會議員及其家屬將可接受快篩，引起爭議。印尼總統佐科威（Joko Widodo）立即反對這項計畫。佐科威指出，快篩試劑優先用於高風險的醫護人員、因接觸武漢肺炎確診患者而列為追蹤對象者及其家屬。（編輯：高照芬）1090325