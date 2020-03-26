全英禁足令 倫敦眼大笨鐘觀光客不再

英國實施3週禁足令，以往不分平假日都人潮洶湧的倫敦滑鐵盧車站，25日僅有行色匆匆的數名乘客。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年3月26日

（中央社記者戴雅真倫敦25日專電）全英國實施3星期禁足令的第2天，倫敦地鐵引入新制度，控管搭乘人潮，避免車廂過於擁擠。往常充滿觀光客的倫敦眼周邊僅剩慢跑、騎單車民眾。大笨鐘前的西敏橋也十分冷清。

英國首相強生（Boris Johnson）23日宣布3週嚴格禁令，要求民眾除非購買生活必需品，或是無法在家工作的人，否則不得外出，公共場合任何超過兩人的集會都不被允許。

然而，由於地鐵減少班次，昨天傳出地鐵人擠人。為了紓解人潮，倫敦地鐵今天引入新制度。各大地鐵站張貼新告示，告知民眾如果非得出門上班，應該延後出勤時間，避開早上高峰期。

英國廣播公司（BBC）報導，部分地鐵站在票閘口要求民眾排隊，控管搭乘人潮，也讓自動手扶梯停止運轉，放緩民眾湧入月台的速度。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，倫敦今天上午的通勤人潮減少1/3，但需要減少更多。

由於倫敦是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重災區，有將近3000人確診，沙迪克汗表示：「我們需要更多倫敦人做對的事情，待在家裡。」

記者實地走訪倫敦滑鐵盧車站（Waterloo Station），以往不分平假日都人潮洶湧的車站僅有行色匆匆的數名乘客。車站人員四處走動查看，避免民眾逗留。大多數餐廳已暫停營運，並拉上布條限制出入。原本四通八達的車站出口也關閉多數，僅留下幾個供民眾進出。

最近倫敦天氣十分晴朗，若在往常一定會湧出大批人潮，享受春日陽光。不過警方昨天在各大公園驅逐聚集民眾顯然出現成效，倫敦眼（London Eye）河岸邊今天僅有寥寥數人單獨坐在公園長椅上，享受陽光。

由於政令允許民眾外出運動，河岸依舊有許多單車客，但大多數把口鼻包得緊緊，迅速騎過。

往常充滿排隊人潮的倫敦眼早已停止營運。西敏橋（Westminster Bridge）與國會前廣場同樣冷清，只有少數行人及照常營運的巴士。

超市是少數正常營運的商店，但也貼出告示，要求民眾等待入場時保持距離，並實施分批入場，減少與他人接觸的機率。

超市大多數的生鮮食品充足，但部分肉品被搶購一空，衛生紙、義大利麵與消毒紙巾更已經缺貨許久。

截至25日上午9時，英國的2019冠狀病毒疾病確診人數逼近萬人，來到9529人，死亡人數為463人。71歲的英國王儲查爾斯王子今天傳出確診，是首位染病的英國王室成員。他的妻子卡蜜拉則為陰性，兩人目前在蘇格蘭住處隔離。（編輯：馮昭）1090326