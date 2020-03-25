菲律賓武漢肺炎確診636例 5醫院求病患別上門

（中央社記者陳妍君馬尼拉25日專電）大馬尼拉封城以來，菲律賓增加494例武漢肺炎確診病例，總確診數衝上636例。病例數暴增突顯各醫院量能不足問題，大馬尼拉已有5家民營醫院無法再收治新病患。

菲律賓衛生部今天通報新增84例武漢肺炎確診病例、3人死亡，總確診數636例，38例死亡。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，大馬尼拉奎松市（Quezon）的聖路加醫療中心（SLMC）和戴羅斯桑托斯（De los Santos）醫療中心、塔古市（Taguig）的聖路加醫療中心（SLMC）分院、巴石市（Pasig）的The Medical City和馬卡蒂市（Makati）馬卡蒂醫療中心（MMC）都不再收治新患者。

大馬尼拉地區人口最稠密的聖胡安市（San Juan）市長薩摩拉（Francis Zamora）說，因為聖胡安市確診病例數24日從19例攀升到48例，預計一週後，聖胡安市3家醫院會出現量能不足問題。

大馬尼拉地區和封島超過一週的呂宋島不少醫院在社群媒體上求救，希望外界提供醫療物資給對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的醫護人員。

菲律賓心臟中心（PHC）籲請可能染上武漢肺炎的病患到其他醫院就醫。這家醫院目前收治8名武漢肺炎病患，34名員工隔離中，6名醫生確診，其中兩人已病逝。

另外，菲律賓參議員皮曼德爾三世（Aquilino Pimentel III）今天宣布他確診武漢肺炎，成為菲國第2名確診的參議員。

由於疫情日趨嚴峻，繼國會賦予總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）特別權力抗疫後，菲律賓政府跨部門抗疫工作小組今天公布抗疫行動計畫。內政部長安約（Eduardo Año）說，政府將採取「嚴厲措施」抗疫。

他表示，要是不這麼做，最後菲律賓病例數至少會達到義大利現在武漢肺炎病例數的一半。

截至24日，義大利全國確診數達6萬9176例，6820人死亡。（編輯：韋樞）1090325