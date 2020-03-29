武漢肺炎／荷蘭進口抗疫口罩 中國貨60萬個不合格

荷蘭衛生部召回60萬個從中國進口的口罩，因這些口罩的品質未達標準。圖為北京一間生物科技公司的口罩生產機。（示意圖／中新社提供）

（中央社海牙28日綜合外電報導）荷蘭衛生部表示，官方已經召回成千上萬個從中國進口、並送到醫護人員手上，以協助對抗武漢肺炎的口罩，因為這些口罩的品質未達標準。

荷蘭衛生部在給法新社的聲明中表示，他們是在3月21日收到中國的製造商送來的一批口罩。

他們初步檢視發現，這些口罩不符標準。

聲明中表示，這批口罩有部分已經提供給醫療專業人員使用，並說：「其餘的口罩馬上暫停分送。」

聲明中說：「第2次的檢測仍顯示，這些口罩的品質未達標準，現在決定不再使用這批口罩。」

聲明強調，未來進口的口罩將接受額外檢測。

荷蘭公共電視頻道NOS報導，這批總數130萬個口罩，是FFP2等級的口罩，其中近半數─60萬個口罩─已分送到各醫院，如今因為品質不佳而被召回。

報導指出，口罩的問題在於無法完好的遮蓋臉部，或是過濾層有缺陷。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）已經宣布，為對抗俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他已經訂購超過10億個口罩，其中大部分是向中國下單。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090329