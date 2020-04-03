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川普武漢肺炎二度篩檢仍陰性 擬派美軍進入紐約

最新更新：2020/04/03 08:56

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他透過一種15分鐘內就能得到結果的快篩做了第2次武漢肺炎篩檢，結果顯示他沒有染病；此外他也宣布，計劃派美軍進入紐約協助當地醫護抗疫。

路透社報導，川普說：「我想我真的就是出於好奇，想知道它（快篩）到底有多快。」川普上個月接觸一位後來證實確診罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的巴西官員後進行篩檢，結果也呈陰性。

川普在白宮每日例行新聞簡報會上宣布，讓美軍和聯邦人員在紐約賈維茨會展中心（Javits Center）管理臨時搭建的醫院計畫，以幫助這座城市應付大量湧現的病患。

紐約市逾4萬7000人確診，已成美國武漢肺炎疫情重災區。

白宮高階幕僚、武漢肺炎專案組成員庫許納（Jared Kushner）表示，政府將發送N95口罩給紐約公共醫院系統，以協助醫療工作者撐過下個月。

起初對疫情冷處理的川普日前也援用韓戰時期通過的國防生產法（Defense Production Act），嘗試下令要求企業生產醫院呼吸器必需品，以維持武漢肺炎重症患者性命。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1090403

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