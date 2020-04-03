新加坡疫情延燒 李顯龍建議民眾戴口罩待在家

（中央社記者黃自強新加坡3日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡總理李顯龍今天建議民眾戴口罩，保護自己與他人，並從5日起發給每戶能重複使用的口罩。他鼓勵民眾儘量待在家中、勤洗手及保持社交距離。

新加坡2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）今天新增65起確診病例，累計達1114例。

李顯龍今天下午透過臉書（Facebook）、電視與廣播媒體直播表示，過去幾週以來，2019冠狀病毒疾病病例逐漸增加，新加坡密切關注事態發展，並隨著疫情演變，逐步加強防控措施。

李顯龍說，目前情況繼續受到控制，但他擔心這種情勢如果持續下去，遲早會面臨病例大幅增加的風險，政府決定暫時採取更嚴格措施，儘量減少人與人之間的接觸，防止病毒擴散。這些措施將持續1個月。

新加坡政府將暫時關閉提供非必要服務的商店，但諸如巴剎（傳統市場）、超級市場、小販中心、餐館和公共交通等基本服務仍照常營業，民眾仍可購買日常生活用品、蔬菜與肉類等，也可向攤主購買食物回家享用。

他說，政府也將關閉學校與學前教育中心，但會為仍得工作或無法安排孩子去處的父母提供協助。

在保持社交安全距離部分，李顯龍說，新加坡將持續加強安全距離措施，即日起希望大家儘量待在家裡，避免出門參與社交活動。

他認為，嚴格遵守安全距離並不容易，社交生活是日常生活的一部分，大家都需要透過社交，感受親情與友情的溫暖，藉以相互扶持，排憂解悶。

李顯龍說，值此防疫的非常時期，大家必須暫時忍耐，沒有必要就不要出門，既能照顧好自己，也要保護好年長的家人與體弱人士。

他表示，政府原本建議民眾身體不適才戴口罩，當時境內沒出現病毒的社區感染，但目前情勢已有變化，社區裡出現部分未能被檢測的病例，新型冠狀病毒確診感染者即便沒出現症狀，仍可能把病毒傳染給他人。

李顯龍說，如果不知道自己帶有病毒，戴口罩可以避免傳染，保護自己與他人。

他說，不論戴不戴口罩，都要勤洗手與保持社交安全距離。（編輯：郭中翰）1090403