羅斯福號航艦286人確診 歐美死亡人數仍居高不下

美國國防部官員8日透露，停泊在關島的羅斯福號航空母艦（前）上，約有286名官兵驗出對武漢肺炎呈陽性反應。（圖取自facebook.com/USSTheodoreRoosevelt）

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國防部官員今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），停泊在關島的羅斯福號航空母艦上，約有286名官兵驗出對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）呈陽性反應。

這名官員還說，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）已有超過9成人員接受病毒檢測，艦上共有2329人已撤離到岸上，其中1700人下榻飯店。

法新社今天報導，美國和歐洲再度出現這場冠狀病毒大流行奪命人數創下單日新高的情況，澆熄美國總統川普堅稱已見隧道盡頭光芒的樂觀希望。

全球迄今累計已有150萬人確診，超過8萬6000人病故，且幾乎沒有國家能免於疫情。由於全球商業活動頓時停擺，全世界經濟迅速陷入重大危機。

美國今天連續第2天通報單日新增近2000例死亡。在疫情最嚴重的紐約，各地降半旗向逝者致哀。

英國今天也通報，過去24小時新增938人病歿，打破境內單日增加死亡病例紀錄。首相強生（Boris Johnson）連續第3夜在加護病房度過，據稱他的病況「正在改善」。

法國累計死亡病例則宣告升破1萬人，當局準備延長嚴格的封鎖措施。而西班牙和義大利儘管有初步跡象顯示疫情可能已達到高峰，但兩國每天仍有數以百計患者喪命。（譯者：劉文瑜/核稿：張正芊）1090409