武漢肺炎／日本增743人確診創單日新高 累計7635例

日本11日總共有743人確診感染武漢肺炎，再創單日新高。圖為11日行人較以往稀少的東京澀谷中心街頭大螢幕播放知事小池百合子的防疫宣導影片。（共同社提供）

（中央社東京12日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，包括東京新增197起確診病例，日本36都道府縣11日總共有743人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），再創單日新高，累計境內確診感染6923例。

日本放送協會（NHK）報導，倘若加上鑽石公主號郵輪確診712人，則累計確診7635例。

此外，11日有7個府縣合計宣布11人死亡，使得境內確診感染不治人數增至132人，加上鑽石公主號有12人死亡，合計144人不治。

日本境內確診感染者當中以都道府縣來看，東京都1902人、大阪府766人、神奈川縣513人、千葉縣423人、埼玉縣375人、兵庫縣358人、愛知縣349人、福岡縣332人、北海道255人、京都府181人、岐阜縣106人、石川縣104人以及茨城縣103人。

此外，從中國搭包機返國者確診14人。厚生勞動省職員、檢疫官、機場檢疫確診者共127人。

截至10日重症患者共125人，包括日本境內感染117人、鑽石公主號8人。病情改善已出院共1353人，包括境內確診者等714人、鑽石公主號639人。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1090412