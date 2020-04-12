華爾街日報：中國狂買臉書廣告 塑造抗疫形象

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國多名研究人士踢爆，中國近日瘋狂在臉書等社群媒體上買廣告，並採用與俄羅斯假消息攻勢非常相似的網路策略，顯然是試圖在國際上塑造自身對抗武漢肺炎疫情的形象。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，研究人士指出，中國所採取的行動包含在臉書買廣告，以推廣英文版官媒，或在推特發文。這在某些情況下，有損美國為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）所做的努力。

根據美國網路安全諮詢公司「記錄未來」（Recorded Future），中國官方主要活躍於臉書和推特。自2月中旬至3月初為止，與中國官媒有關的社群媒體平台每天發布超過3300則貼文，是平常數量3倍以上。

研究人士表示，中國瘋狂發布推文，令人想起俄羅斯先前採取的策略，包含針對基本事實散播可能引起懷疑並激起憤怒的訊息，或推廣虛假主張等。俄國也非常仰賴官媒來在網路上散播訊息。

研究人士說，中國大買廣告，加大社群媒體宣傳力道，以影響英語系國家對中國的看法。

美國網路政策研究機構「史丹佛網路觀測站」（Stanford Internet Observatory）研究員莫特（Vanessa Molter）表示，2018年底以來，中國已在臉書購買超過200則政治性廣告，其中超過1/3是在過去兩個月所購買。

莫特說，中國最近買的廣告，多半聚焦在試圖形塑全球對中國因應武漢肺炎疫情的看法。

針對上述內容，中國外交部並未回覆置評要求。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090412