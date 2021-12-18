美參院通過前芝加哥市長任駐日大使

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國參議院今天通過62歲的前芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）擔任駐日本大使。他的提名案曾因過去的警察暴力紀錄，而遭民主黨同僚反對。

參議院以48票贊成、21票反對，於上午完成冗長的投票過程。有3名自由派的民主黨議員投下反對票。

易曼紐曾任國會議員，並在前總統歐巴馬時期任職白宮幕僚長。

2014年，易曼紐擔任芝加哥市長期間，白人警察戴克（Jason Van Dyke）連開16槍擊斃非裔青少年麥唐納（Laquan McDonald），他的市政府直到1年多後，才釋出案發當時的警方影像，因此遭受抨擊。

不過，易曼紐獲得美國前駐日大使、共和黨籍的海格提（Bill Hagerty）支持，參議院外交委員會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）也力挺他的提名案。

日本是美國在亞洲最親密的盟國之一，但自2019年起懸缺大使，僅以職業外交官暫時遞補。

里契表示，他預料易曼紐將會反對拜登政府的一項提案，也就是宣布美國永遠不會率先動用核武，僅在回擊時才會動用這項超破壞性武器。

他表示，這項政策轉向「將會背叛我們與日本的聯盟」，而日本「是我們與中國戰略競爭時的最大資產」。

部分日本保守人士對於美國不率先動用核武的政策產 生疑慮，引發華府質疑日本或許會發展核武，以確保更大威懾力。

但許多專家懷疑日本會決定發展核武，畢竟日本是唯一曾受到核武攻擊的國家。

今天通過的還有多項駐外大使提名，包括駐西班牙、剛果與阿爾及利亞大使，並通過多起聯邦法官任命案。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1101218