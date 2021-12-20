關鍵1票不挺了 拜登1.75兆社會開支法案恐卡關

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參議院關鍵1票不挺了，美國總統拜登欲推動的1.75兆美元國內投資法案恐無法通過。（圖取自facebook.com/joebiden）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦參議員曼欽今天表示，不會支持總統拜登1.75兆美元的國內投資法案。由於曼欽扮演的是攸關法案過關的關鍵角色，他表態不挺，恐讓拜登推動此案的希望落空。

拜登招牌國內政策法案「重建美好未來」（Build Back Better）旨在擴大社會安全網，並因應氣候變遷，但民主黨溫和派議員曼欽（Joe Manchin）似乎將對此案帶來致命一擊。

曼欽接受「福斯新聞」（Fox News）訪問時，提及通貨膨脹等疑慮表示：「我無法投下贊成票，繼續推動這項法案，我就是不能，我已經盡人事了，我做不到。」

白宮在聲明中對「他突如其來且讓人費解的出爾反爾」感到失望，並強調這位參議員一再承諾會針對敲定此項法案進行協商，包括對拜登都曾做出這類承諾。

曼欽認為這項計畫太過昂貴，且會更進一步加劇通貨膨脹。

11月的通貨膨脹已比去年同期增加6.8%，是1982年以來最大的增幅，油價、二手車、房租、食物等商品價格也持續攀升，對這個全球最大經濟體與拜登的支持度構成威脅。

74歲的曼欽自2010年起擔任西維吉尼亞州聯邦參議員至今。

曼欽今天發出的聲明重申對這項法案抱持保留態度，他強調此案可能讓國家債務增加，在通膨升高、疫情捲土重來、與俄羅斯與中國等對手關係更趨緊張的同時，影響美國因應能力。

曼欽表示：「我在華盛頓的民主黨同僚決心大幅改造我國社會，以會讓我國對面臨威脅更無招架之力的方式。」

拜登先前表示，這項提案不會增加國家債務。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101220