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疫情18/300

世衛秘書長譚德塞籲 明年終止COVID-19疫情

2021/12/21 02:02（12/21 07:56 更新）
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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天呼籲全世界同心協力，作出所需困難決定，好在明年之內終止COVID－19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

譚德塞在瑞士日內瓦對記者說：「2022必須成為我們終止大流行病的一年。」

隨著年末節慶來臨，譚德塞承認，「我們大家都想和朋友家人共度時光，我們大家都想恢復正常」。

但他說，由於傳播快速的COVID-19最新變異病毒Omicron使病例數激增，我們若要恢復正常，現在就必須保護自己。

他強調，在病例增加快速的情況下，大家最好「現在取消活動，稍後再慶祝，而不要現在慶祝使得稍後悲痛…我們現在必須專注在終止疫情」。

譚德塞堅稱，疫情有可能終止，但我們須用上一切可用的工具，包括接種疫苗、戴口罩和保持社交距離。

他指出，也許最重要的是，全世界必須解決疫苗分配不平等問題；「我們如果要在來年終止疫情，就必須終止這種不平等」。（譯者：張佑之）1101221

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