緬甸最高軍頭：2023年8月舉行新全國大選

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（中央社仰光24日綜合外電報導）緬甸國營的緬甸廣播電視台（MRTV）23日報導，武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）表示軍政府正計劃2023年舉行新的全國大選。

敏昂萊在仰光與軍事校院師生座談時說：「我們正視國家穩定與和平情況，盡最大努力盼於2023年8月舉辦一場多黨派參與的全國大選。」

緬甸選委會早先撤銷去年由文人領袖翁山蘇姬所屬政黨大勝的選舉結果後，最高軍頭敏昂萊表示，會在2023年8月前解除國家緊急狀態後，舉辦一場公平、自由的大選。

敏昂萊還呼籲緬甸民眾配合政府向有資格選民發放國民登記卡的作業，以確保公民投票權，發放作業到目前進度只到25%。目前不確定屆時若開邦少數族裔洛興雅（Rohingya）人能否獲准在新的全國大選投票。

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緬甸援助政治犯協會（AAPP）指出，自從軍政府今年2月以選舉舞弊為由推翻翁山蘇姬的民選政府後，已殺害至少1365人、超過11萬100人被捕。

政變後被捕的翁山蘇姬，12月初被緬甸法院依煽動群眾及違反COVID-19防疫規定罪名判刑4年，後獲減刑為2年。她另被控違法進口並持有對講機等通訊設備，將於27日宣判。外媒憂軍政府的一系列控罪，恐使她餘生都得在獄中度過。（譯者：陳亦偉）1101224