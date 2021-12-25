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查國會暴動案 川普發言人阻眾院調閱財務紀錄

2021/12/25 16:07（12/25 16:20 更新）
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美國前總統川普的發言人12月24日表示，他完全配合國會委員會調查1月6日國會大廈暴動事件，但力阻眾院發出傳票調閱財務紀錄。圖為川普支持者1月6日遊行至國會前，指控選舉舞弊，部分人士闖入國會。（中央社檔案照片）
美國前總統川普的發言人12月24日表示，他完全配合國會委員會調查1月6日國會大廈暴動事件，但力阻眾院發出傳票調閱財務紀錄。圖為川普支持者1月6日遊行至國會前，指控選舉舞弊，部分人士闖入國會。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國前總統川普的現任發言人布多維奇（Taylor Budowich）今天在訴訟紀錄中表示，他完全配合國會委員會調查1月6日國會大廈暴動事件，但力阻眾院發出傳票調閱財務紀錄。

今年1月6日，大批川普支持者闖入國會聯席會議，試圖打斷議員認證民主黨籍的拜登贏得2020年總統大選。川粉最後沒有成功阻撓拜登入主白宮，目前有600多人還面臨刑事指控。

路透社報導，布多維奇在哥倫比亞特區聯邦法院的訴訟紀錄中表示，他整理提供了超過1700頁文件，並對眾院委員會宣誓作證約4小時。

布多維奇在最近的一次證詞中，回答了川普1月6日在白宮附近向支持者發表演講的相關資金與計畫。這場演說發生在國會大廈暴動事件爆發之前。

布多維奇試圖尋求法院命令，阻擋委員會得到他在摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）的財務紀錄。

他在訴訟紀錄中表示，傳票尋求的個人財務資料，與任何可想到的法律都無關，也與特別委員會聲稱目的無關。

美國眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會（House of Representatives Jan. 6 Select Committee）發言人無法立即就此事置評。

布多維奇的訴訟案，是特別委員會調查對象發起一系列訴訟當中的最新一起，要阻止強制他們提供訊息的傳票，但這是第一起針對財務紀錄傳票的訴訟。

川普長年幕僚佛林（Michael Flynn）這週也對特別委員會提告，試圖藉此阻止委員會取得他的通聯紀錄。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1101225

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