俄羅斯鎮壓異議分子 關閉人權監督團體網站

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯獨立的政治迫害監督組織OVD-Info今天表示，當局封鎖它們的網站，於此同時，有關單位針對異議分子，展開前所未有的鎮壓。

法新社報導，這是俄國一年來針對監督團體的最新之舉，此前則是反對派遭到瓦解，以及數十個獨立媒體與維權組織被列為「外國代理人」，或者全面被查禁。

OVD-Info表示，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）本週稍早封鎖它們的網頁。OVD-Info是關注反對派抗爭的人權監督團體，同時針對遭政治迫害的受害者提供法律援助。

OVD-Info在推特發文說：「目前，我們尚未接獲通知，並且不知道被封鎖的原因為何。」

國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構註記被封鎖網頁的資料顯示，莫斯科地方法院20日裁定，「限制」進入OVD-Info的網站。

OVD-Info是在今年9月被列為「外國代理人」。這個人權監督機構於10年的2011年12月創立，當時俄羅斯媒體首度針對總統蒲亭（Vladimir Putin）的統治發起大規模抗爭。

外國代理人這個詞隱含前蘇聯時代負面色彩，尤其1970和1980年代劍指那些被控收西方國家金錢的反對派。凡是被冠上外國代理人標籤的實體或個人，必須就所有他們發布的文字、影音及社群媒體貼文附上免責聲明。

這個標籤不僅對廣告主產生嚇阻效果，也讓維權組織及新聞工作者的工作容易受到阻礙。

OVD-Info曾引領反對外國代理人立法的運動，並譴責此舉猶如「政治施壓」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1101225