篩Omicron 美國FDA：家用快篩試劑精確度降

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑在篩檢Omicron變異株上，可能比起檢測先前病毒株更易驗出偽陰性。

法新社報導，美國的COVID-19確診病例大幅攀升，但專家說，由於檢驗量能短缺、等待更精確的核酸檢測（PCR）排隊時間拉長，以及家用試劑供應嚴重不足，感染病毒數遭到低估。

FDA在聲明中說，正在與美國國家衛生研究院（NIH）合作，研究家用試劑篩檢含有Omicron變異株病患樣本的性能。家用快篩試劑也稱為「抗原快篩」。

FDA表示：「初步數據顯示，抗原快篩的確能偵測到Omicron變異株，但敏感度可能下滑。」敏感度指的是檢測試劑能驗出陽性的可能性有多大。

這份聲明又提到，先前的檢測主要在篩檢去活化病毒樣本，而不是更好驗出的活病毒，直到現在才發現性能降低。

FDA表示，將持續授權使用抗原快篩，透過檢測新型冠狀病毒的表面蛋白驗出病毒，民眾應持續根據指示使用抗原檢測。

舉例來說，一些快篩試劑指示使用者在一定時間內進行兩次採檢，以證實陰性結果。

如果有人用快篩試劑驗出陰性，但據信先前可能感染COVID-19，無論是因為出現染疫症狀或曾接觸到病毒，仍建議他們進行PCR等「黃金標準」分子檢測。

這些檢測會檢驗病毒的遺傳物質，可複製數以百萬計的病毒RNA，即使很少量也驗得出來，因此更為精準。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1101229