美制裁5名中國駐港官員 北京反制裁美方5人

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（中央社台北30日電）美國近日把5名中國駐港官員列入制裁名單後，中國外交部發言人趙立堅今天宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」，對美國前商務部長羅斯等5名美方人員實施制裁。

中國外交部30日下午舉行例行記者會，據環球網，針對美國國務院20日依據「香港自治法」對5名香港中聯辦副主任實施制裁，趙立堅答覆媒體提問時作以上宣布。

他說，今年7月，美方藉發布所謂香港商業警告已經宣布對包括上述5名中聯辦副主任在內的7名中方官員進行制裁。中方根據「反外國制裁法」對美方有關人員進行了對等反制。美方這次重複宣布是翻舊帳、炒冷飯，無非是借炒作涉港問題，服務遏制中國的政治圖謀。這徹底暴露了美方關心香港人權是假，破壞香港繁榮穩定是真。

趙立堅說，針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制。根據「反外國制裁法」，對美國前商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、美國國會與行政當局中國委員會（CECC）前辦公室主任史提佛斯（Jonathan Stivers）、美國民主黨國際事務協會（NED）金度允、美國國際共和研究所（IRI）在港授權代表亞當．金（Adam King）等5名美方人員實施制裁。

他說，制裁的措施包括禁止上述人員入境，包括香港、澳門，凍結其在中國財產，禁止中國公民及機構與其交易。而此前中方針對美國其他涉港「錯誤行徑」將作出的反制決定，包括制裁物件和措施依然有效。

不過公開資料顯示，這5名美方人員在7月23日已被中國列入制裁名單。

趙立堅表示，中方再次敦促美方撤銷對中方人員所謂制裁，停止插手香港事務，干涉中國內政。中方將繼續依法採取一切必要措施，捍衛國家利益和尊嚴。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日根據「香港自治法」向國會提交年度的「香港自治報告」，把5名中國官員列入制裁名單，指他們破壞「中英聯合聲明」北京對香港的承諾，除了凍結資產外，也實施簽證限制。

這5人都是香港中聯辦副主任，分別為陳冬、何靖、盧新寧、譚鐵牛、尹宗華。這5人與另外2名被免職的中聯辦副主任楊建平及仇鴻，7月已遭美國財政部制裁，包括凍結他們在美國境內的資產，禁止一般美國民眾與他們往來。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1101230