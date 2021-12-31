韓國防疫措施延長兩週 防疫通行證擴至百貨超市

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（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）為抑制COVID-19疫情擴散，韓國政府今天宣布現行防疫措施延長兩週到2022年1月16日，並自1月10日起將防疫通行證適用範圍擴大至百貨公司及大型超市。

韓國國務總理金富謙今天主持中央災難安全對策本部會議時宣布未來兩週防疫規範，延續現行營業時間及私人聚會人數限制等社交距離規範，但電影院、公演場館取消晚間10時的營業限制，改成最晚9時入場。

必須完全接種疫苗才能取得的防疫通行證，適用範圍也將在一週後擴大至百貨公司及大型超市。韓國防疫當局原本考量百貨公司及大型超市出入人員管理困難，未強制納入防疫通行證適用範圍，但顧及公平性決定擴大適用。

金富謙說，雖然確診人數開始減少，首都圈重症病床使用率也降至7成以下，「但還不能確信已度過危機」，指示持續擴充病床數、促進追加疫苗接種，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株Omicron成為國內優勢種之前做好準備。

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韓國境內Omicron變異株確診人數30日大增269例，是前一天的2.5倍，總感染人數增至894例。新增感染者多數為境外移入，7成來自美國。韓國自29日起開始使用國內業者開發的檢測試劑，將檢驗確診者是否感染新變異株的時間大幅縮短至3到4小時，預期確診人數將持續增加。

據中央防疫對策本部統計，韓國截至今天凌晨零時，境內累計超過63萬人確診感染新型冠狀病毒，5563例病歿。30日確診人數降至5000例以下，維持趨緩態勢。（編輯：郭中翰）1101231