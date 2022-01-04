羊咩咩成德國疫苗推廣大使 排出巨大針筒籲接種

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（中央社柏林4日綜合外電報導）為了鼓勵更多民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，德國一名牧羊人動用她的700隻綿羊和山羊，排出一個巨大的針筒形狀。而讓羊群聽話的秘訣就是：美味的麵包。

美聯社報導，3日在漢堡（Hamburg）南方市鎮施內沃丁根（Schneverdingen）的一片田野上，700隻羊排出一個長約100公尺的巨大針筒形狀。

根據德新社（DPA）報導，牧羊人施密特-科昌（Wiebke Schmidt-Kochan）花了數天訓練她的羊群，但最後發現其實一點也不難，只要在地上撒上麵包塊排成針筒形狀，綿羊和山羊被放出來後，就會自動就位大快朵頤。

這項活動的主辦人埃佐德（Hanspeter Etzold）表示，活動目的是為了鼓勵對於接種疫苗仍感到遲疑的民眾。

他說：「羊咩咩是這麼可愛的動物，或許牠們傳遞訊息的效果更好。」

德國政府為了對抗新一波疫情傳播，把加速疫苗接種計畫列為第一要務。

根據統計，截至3日，德國有71.2%民眾已至少接種2劑疫苗。近幾週以來，民眾接種追加劑的速度也加快不少，目前有38.9%的德國人已接種第3劑。

德國衛生部發言人戴夫納（Andreas Deffner）3日表示，近幾週以來，大眾對於疫苗的討論，似乎已促使一些抗拒打疫苗的民眾改變心意。

德國首都柏林的夜店也加入另類推廣疫苗行列，3日開始提供接種服務。

柏林夜店同業公會Clubcommission的發言人萊希森令（Lutz Leichsenring）表示，它們的疫苗接種預約已經有5成滿。

為了遏制Omicron變異株疫情傳播，德國當局最近對俱樂部下令關門或祭限制令。柏林當局則是禁止跳舞活動，使得許多夜店暫停營業。

萊希森令說：「我們都希望，如果達到高疫苗接種率，如同我們在夜店現場看到的情況，那麼就可以舉辦安全的活動；但很不幸目前並非如此。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110104