德國疫情趨緩 東部多個城鎮暴力示威反防疫

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（中央社柏林27日綜合外電報導）德國COVID-19疫情出現緩和，但東部多個城鎮今天出現大規模示威，抗議聯邦政府準備實施的疫苗接種令和新的防疫限制；據報薩克森（Saxony）邦至少10名員警受傷。

「紐約時報」的數據庫顯示，德國上週每天的新增確診平均為2萬7701例，較兩週前減少46%；單日染疫病故也減少42%。自疫情去年初大流行以來，德國已累計702萬8398例確診、11萬542人病故。

另據隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）截至27日的最新統計，德國過去24小時經實驗室確認的新增確診1萬3908例、64人染疫病故，已較前一次於23日統計的新增4萬4927例確診、425人病故緩和。

德國之聲（DW）報導，德國已就私人聚會實施新限制，在慶祝跨年之前禁止觀眾參加大型公共活動。德國國會本月稍早還通過醫護人員需強制接種。

但最近幾週，抗議防疫措施的示威在德國遍地開花，還常演變為員警受傷、示威者被捕的暴力局面收場，其中以德東地區示威最多。

東北部的麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern），當地警方通報總計1萬5000人在好幾個城鎮示威。在爆發警民衝突後，警方依傷害、毀損、拒捕、使用違憲或恐怖組織標語等對滋事者控罪。

在東部的布蘭登堡（Brandenburg）邦，警方估計有9000人上街示威；東部另一薩克森-安哈特（Saxony-Anhalt）邦，當地哈雷市（Halle）有約1500人示威。

在薩克森邦的包曾（Bautzen）鎮，警方在驅離時遭示威者以爆竹、酒瓶狂轟；德新社（DPA）引述警方指出，至少10名員警在衝突中掛彩。

薩克森邦人口最多的德勒斯登與萊比錫兩大城，也有部署警力驅散示威群眾。（譯者：陳亦偉）1101228