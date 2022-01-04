Omicron病例飆升 英國醫院面臨人手短缺危機

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Omicron變異株疫情造成醫護人員短缺，英國各大醫院恐面臨迫切的危機。（安納杜魯新聞社）

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）耶誕假期後全國重返工作崗位之際，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情造成醫護人員短缺，英國各大醫院恐面臨迫切的危機。

新年前夕新增確診病例屢創紀錄，英國首相強生（Boris Johnson）誓言採取行動，在疫情最嚴重的地區填補人員缺口。

英國住院率尚未攀上前幾波疫情創下的高峰，目前需要使用呼吸器的病人數也持平。

但國民保健署（NHS）目前苦於醫護人員若確診，就必須在家中隔離，造成人力短缺。NHS冬季時經常因為呼吸道感染疾病而面臨人手吃緊。

英國疫苗與公衛事務政務次長斯魯普（Maggie Throup）告訴天空新聞網（Sky News），耶誕假期後Omicron病例激增，目前不清楚有多少英國人自主隔離。

她說：「但好消息是Omicron似乎不像其他部分變異株一樣，會導致重症。」

「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）報導，上週約5萬名NHS工作人員因為染疫或自主隔離而沒有上班。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110104