更多編輯台推薦新聞：
NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球
科技

NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定
生活

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情9/300

Omicron病例飆升 英國醫院面臨人手短缺危機

2022/1/4 21:55（1/5 00:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Omicron變異株疫情造成醫護人員短缺，英國各大醫院恐面臨迫切的危機。（安納杜魯新聞社）
Omicron變異株疫情造成醫護人員短缺，英國各大醫院恐面臨迫切的危機。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦4日綜合外電報導）耶誕假期後全國重返工作崗位之際，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情造成醫護人員短缺，英國各大醫院恐面臨迫切的危機。

新年前夕新增確診病例屢創紀錄，英國首相強生（Boris Johnson）誓言採取行動，在疫情最嚴重的地區填補人員缺口。

英國住院率尚未攀上前幾波疫情創下的高峰，目前需要使用呼吸器的病人數也持平。

但國民保健署（NHS）目前苦於醫護人員若確診，就必須在家中隔離，造成人力短缺。NHS冬季時經常因為呼吸道感染疾病而面臨人手吃緊。

英國疫苗與公衛事務政務次長斯魯普（Maggie Throup）告訴天空新聞網（Sky News），耶誕假期後Omicron病例激增，目前不清楚有多少英國人自主隔離。

她說：「但好消息是Omicron似乎不像其他部分變異株一樣，會導致重症。」

「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）報導，上週約5萬名NHS工作人員因為染疫或自主隔離而沒有上班。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110104

延伸閱讀
研究：Omicron輕症多 與不太侵入肺部有關英相籲施打疫苗加強針 為不收緊防疫限制辯護美國單日確診破百萬 打破全球紀錄法國發現新變異病毒B.1.640.2 傳播力是否更強受矚目桃園機場將設前進指揮所 擴大採檢878名清潔員防Omicron 佛奇：擬要求無症狀者採陰才可解隔COVID-19全球最新情報1/3
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀