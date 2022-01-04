以色列研究：打第4劑疫苗1週後 體內抗體變5倍

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（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今天引述國內1份研究的初步結果表示，打完第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗1週後，體內抗體可增至原來的5倍。

班奈特在希巴醫療中心（Sheba Medical Center）表示：「打完第4劑1週後，我們更確定第4劑很安全。」

班奈特告訴記者：「第2個消息是：我們知道打完第4劑的1週後，接種者體內抗體數量增至5倍。」

他以英語表示：「這極可能代表（第4劑）抵抗染疫、住院和（嚴重）症狀（的能力）顯著提升。」

以色列的Omicron變異株病例激增之際，希巴醫療中心針對旗下員工進行COVID-19疫苗第2劑追加劑（即所謂的第4劑）試驗。

以色列在COVID-19疫苗效果研究上領先全球。該國1年前是最早對普羅大眾推動接種2劑疫苗的國家，也是全球率先施打追加劑（第3劑）的國家之一。

現在以色列正為60歲以上人士、醫護人員、免疫功能低下者施打第4劑輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110104