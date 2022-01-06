更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德國12月通膨率攀上近30年高點 連6個月升溫

2022/1/6 23:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福6日綜合外電報導）德國政府今天公布，2021年12月消費者物價指數（CPI）創下1992年6月以來最大漲幅，漲勢來自能源費用揚升以及供應鏈瓶頸問題。

德國聯邦統計局（Destatis）發布的初值顯示，德國12月物價較一年前上漲5.3%。繼11月物價漲幅來到5.2%後，德國通貨膨脹已連續6個月升溫。

這使得德國2021年通膨率衝上3.1%，達到1993年以來全年物價漲幅最高紀錄。

德國聯邦統計局指出，通膨升溫有「數個理由」，包括能源價格上漲、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發供應鏈中斷，以及2020年暫時調降增值稅、導致比較基期偏低。

法新社報導，德國公有復興信貸銀行（KfW）首席經濟學家柯勒-蓋柏（Fritzi Koehler-Geib）表示，現在的問題是，德國通膨是否已經「觸頂」，或是還會再意外升溫。

他指出，一方面由於比較基期因素消失，很有理由預期德國物價漲勢將減弱；但另一方面，供應鏈瓶頸和能源價格上漲等問題，緩和的速度會有多快仍是「未知數」。（譯者：張正芊）1110106

延伸閱讀
德通膨創29年新高 歐央行：太早緊縮政策傷復甦
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族