COVID-19全球最新情報1/16

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美國疾病管制暨預防中心14日修訂口罩佩戴指南，建議民眾「盡量佩戴防護力最高的口罩」。圖為民眾在紐約時報廣場檢測站等候採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社台北16日電）北京冬奧在即，北京市海淀區通報確診Omicron病例；英國史學家稱疫情衝擊遠大於預測，盛讚台灣防疫策略可借鑑；美國疾管單位呼籲，盡量佩戴「最高防護」口罩。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間16日上午7時，全球至少553萬3710人因罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億2520萬7334人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心15日宣布，新增78例確診，包括72例境外移入及6例本土病例，本土個案都與桃園市中壢區西堤餐廳疫情有關。

截至目前國內累計1萬7769例確診，分別為3033例境外移入，1萬4682例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案17765）。

累計851例死亡病例，其中838例本土，另13例為境外移入。

知名英國史學家佛格森（Niall Ferguson）15日在台北政經學院基金會首場講座中指出，COVID-19疫情與過往瘟疫不同，經濟衝擊遠大於預測；全球確診與致死率持續攀高，台灣死亡數奇低，顯見防疫策略值得學習借鑑。

有關雙北首長接連喊話，推動國內版疫苗護照，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中央疫苗數位證明近期將開放權限供大眾使用，提醒地方多留意，不宜強烈限制自由。

疫情指揮中心宣布，15日新增6例本土病例，都與桃園市中壢區西堤餐廳疫情有關。（中央社製圖）

● 中國

中國14日共新增104例本土確診病例，其中河南有52例，天津則有39例。

截至14日，中國現有3451例確診，累計治癒出院9萬6658例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬4645例，現有疑似病例9例。累計追蹤到的密切接觸者有147萬4381人，還在醫學觀察的密切接觸者有5萬1609人。

天津市爆發Omicron本土疫情後，首都北京市海淀區傍晚通報，檢出1例COVID-19陽性個案。這是繼去年12月19日以來，北京通報的首例本土病例。

中國多地相繼爆發Omicron本土疫情，衛生官員說，雖然防疫工作嚴峻複雜，但疫情整體形勢尚屬平穩，「外防輸入、內防反彈」和「動態清零」，對防範Omicron仍有效。

廣東省珠海市14日通報7例Omicron確診病例，目前疫調未能查明感染源。根據百度遷徙圖數據，依確診病例發現時間點回推，過去一週珠海市移動人口最多移往該省中山市。

廣東省珠海市政府14日晚間通報，在當地檢出COVID-19陽性個案7例，基因測序初步判斷為Omicron。其中1例確診是幼稚園保育員，去年11月已接種第3劑疫苗。

中國北京市15日晚間通報，海淀區新增1例本土確診病例，經基因測序檢出Omicron。圖為工作人員在個案居住的社區門口搭建圍擋。（中新社）

● 香港

香港官方防疫專家劉宇隆15日表示，社會要與COVID-19病毒共存的大前提是「提高疫苗接種率」。他說，疫苗主要功能在預防重症和死亡，不管接種哪一款疫苗都不能完全預防感染Omicron。

● 日本

日本疫情急速延燒，除了東京都時隔4個多月單日新增再逾4500例，包括沖繩縣、大阪府、廣島縣等地單日新增都創當地歷史新高紀錄。

日本靜岡市政府15日表示，11日在市內一個醫療機構死亡的男性，經過基因定序確認感染Omicron變異株。這名男性是高齡人士，且患有嚴重慢性病，曾接種兩劑輝瑞疫苗。

日本沖繩縣疫情持續嚴峻，除了每10萬人口染疫數穩居日本各地之冠，15日新增1829例確診病例再創單日新高紀錄，光是最近一週就新增近萬例。

日本全國各地15日新增2萬5724人確診感染COVID-19，為歷來單日第2高，僅次於2021年8月20日創下的2萬5990人染疫紀錄。15日另新增6人染疫不治。

日本放送協會（NHK）報導，國內累計確診病例包括機場檢疫等共185萬9373人，加上鑽石公主號郵輪712人染疫，總計186萬85人。在染疫病故方面，國內感染確認者共1萬8432人，加上鑽石公主號13人不治，合計1萬8445人病逝。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部15日通報，截至當天零時，南韓較前1天零時新增確診病例4423例，累計確診68萬7984例。

新增死亡病例22例，累計6281例，平均致死率0.91%。

● 泰國

COVID-19疫情肆虐全球長達2年，泰國政府設下目標，打算在今年內讓COVID-19從大流行病轉變成為地方性流行病，期盼經濟可以復甦，不過有專家警告應再觀察1到2年再決定。

● 馬來西亞

時碩工業公告，因疫情影響，決定不執行對馬來西亞商Allied Advantage Sdn. Bhd.的第2階段股份買賣。

時碩表示，自2020年起全球受COVID-19疫情影響，對Allied Advantage Sdn. Bhd.的整體業務、營運、經營結果、財務、資產，具有或合理預期將有重大不利影響。

● 新加坡

新加坡航空去年8月25日復飛停航13年的台北往返洛杉磯航線，因疫情影響，旅客量難提升，2月18日起暫停台北－洛杉磯，但增加台北－新加坡航班。

新加坡15日午間通報新增956起確診，包括552起本土病例和404起海外移入病例。

根據衛生部網站，新增3例死亡，自疫情爆發以來累積843起死亡病例。

● 伊朗

伊朗衛生部15日通報，境內出現首宗3人感染Omicron變異株不治病例。

伊朗是中東地區疫情震央，從2020年2月起爆發的5波COVID-19疫情，累計造成13萬2044人不治。國營電視台報導，最近幾個月病故人數呈現下降，本月15日新增18人死亡，是22個月以來新低。

伊朗約8500萬人口中，逾5300萬人已接種兩劑COVID-19疫苗，且1220萬人已接種第3劑。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲有關單位15日表示，境內這波Omicron疫情可能快達高峰，但警告「未來幾週」的單日確診數都將盤旋在歷史高點附近。

路透社報導，當地連續第4天單日確診破10萬。澳洲疫情之初嚴格防疫，確診數一項維持在低檔，直到Omicron變異株來襲才破功。今年確診數已破120萬，相較於2020年和2021年加起來的20萬例。

澳洲疫苗覆蓋率全球數一數二，16歲以上人口逾92%打過兩劑，而加強針作業也在如火如荼進行中。

因此，男單世界排名第一的網壇球星喬科維奇（Novak Djokovic）以醫療豁免方式抵達澳洲準備澳洲網球公開賽，才會引發當地民眾強烈反彈。

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）強調自己很尊重喬科維奇，但也明確表示沒人可以偉大到凌駕網球這項運動。

※ 歐洲

● 德國

路透社報導，德國衛生部官員14日警告，COVID-19仍構成嚴重的威脅，於此同時，變異株Omicron即將在近日內完全取代Delta，成為德國最主要的病毒株，而這個歐洲最大的經濟體疫苗接種率，遠遠落後於其他的西歐國家。

● 法國

路透社報導，法國衛生部門的統計數據顯示，儘管染疫率創新高，當地因染疫而躺在加護病房的重症患者人數連續兩天遞減。

法國15日通報境內加護病房收治的COVID-19重症病患降至3852人，較前一天減少43人，為連續第3天減少。染疫在醫院病故患者新增148人，累計醫院內病故增至9萬9657人。

● 捷克

捷克衛生部門14日表示，政府將准允無症狀感染的部分第一線醫護人員與社工，繼續堅守工作崗位。

路透社報導，Omicron肆虐導致確診數飆升，捷克與許多歐洲國家一樣，都在找辦法讓境內各項服務持續運作。

捷克過去幾天的單日確診都來到1萬例以上。衛生部預測，下週起，單日確診將達到2萬例，到了一星期的結尾還可能飆至5萬例。

因COVID-19住院的患者則下降，13日時有1912人。

● 英國

英國倫敦大學學院（University College London）研究人員表示，依比例來說，Omicron變異株讓1歲以下嬰兒比年紀較大的孩童更可能住院，但病情不會特別嚴重。

路透社報導，初步數據顯示，過去4週因COVID-19住院孩童中，不滿1歲占42%，相較於前幾波的30%左右。

12歲以上兒童可以施打疫苗，或許是大一點孩童就醫比例下降的部分原因。

英國15日通報新增8萬1713人確診感染COVID-19，累計確診增至1514萬7120例，排名全球第4高，僅次於美國、印度和巴西。英國境內過去7天確診人數則較前一週減少將近33%。

路透社報導，英國15日新增287人於確診28天內不治，累計染疫不治增至15萬1899人。過去7天病故人數則較前一週躍增45%。

● 義大利

義大利衛生15日通報境內新增18萬426人確診感染COVID-19，較前一天的18萬6253人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡308例，也較前一天的360死減少。

路透社報導，自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計14萬856人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球則排名第9高。截至目前境內累計通報確診855萬例。

染疫住院病患（不包括加護病房收治的重症患者）15日增至1萬8370人，前一天為1萬8019人。

加護病房收治的重症患者15日新增141人，前一天為新增136人，收治病患總數略減至1677人，前一天則為1679人。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）14日修訂口罩佩戴指南，建議民眾「盡量佩戴防護力最高的口罩」；不過，CDC並未倡導全民改戴N95口罩。

● 巴西

8歲原住民大衛（Davi Seremramiwe Xavante）14日成為巴西第一名接種疫苗的兒童。大衛是接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。

巴西衛生部15日通報，過去24小時新增175人確診感染COVID-19不治，累計病故增至65萬9934例。

南美最大國家巴西新增4萬8520人染疫，累計確診攀升至2297萬5723例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健、蔡佳敏）1110116