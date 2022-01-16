日本單日增2萬5724人確診 歷來第2高

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本全國各地15日新增2萬5724人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為歷來單日第2高，僅次於2021年8月20日創下的2萬5990人染疫紀錄。15日另新增6人染疫不治。

自日本國內首度確認感染病例以來，1月15日正好滿2年，而全國各地正因「第6波」疫情，感染持續擴大。

日本放送協會（NHK）報導，國內累計確診病例包括機場檢疫等共185萬9373人，加上鑽石公主號郵輪712人染疫，總計186萬85人。在染疫病故方面，國內感染確認者共1萬8432人，加上鑽石公主號13人不治，合計1萬8445人病逝。

厚生勞動省指出，截至15日因染疫接上人工呼吸器治療或加護病房等收治的重症患者共233人。因症狀改善等出院人數，包括國內確認感染者172萬3963人和鑽石公主號659人，總計172萬4622人。

此外，時事通信社報導，靜岡縣和千葉縣各有一名高齡基礎疾患病患感染Omicron變異株不治。

報導稱，靜岡市15日表示，11日在市內醫療機構病故的一名高齡男子，全基因定序結果確認感染Omicron變異株。千葉縣也表示，11日死亡的一名90多歲女性確認感染Omicron變異株。這是日本國內首度確認感染Omicron病患不治案例。

報導又說，居住在靜岡市的那名高齡男子，罹患嚴重基礎疾患。居住在千葉縣的那名女性則有循環系統方面的基礎疾患，生前已接種2劑疫苗。（譯者：劉學源）1110116