日本單日增2萬5724人確診 歷來第2高
2022/1/16 06:09（1/16 07:31 更新）
日本全國各地15日新增2萬5724人確診感染COVID-19，歷來單日第2高。圖為15日東京銀座街頭人潮。（共同社）
（中央社東京16日綜合外電報導）日本全國各地15日新增2萬5724人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為歷來單日第2高，僅次於2021年8月20日創下的2萬5990人染疫紀錄。15日另新增6人染疫不治。
自日本國內首度確認感染病例以來，1月15日正好滿2年，而全國各地正因「第6波」疫情，感染持續擴大。
日本放送協會（NHK）報導，國內累計確診病例包括機場檢疫等共185萬9373人，加上鑽石公主號郵輪712人染疫，總計186萬85人。在染疫病故方面，國內感染確認者共1萬8432人，加上鑽石公主號13人不治，合計1萬8445人病逝。
厚生勞動省指出，截至15日因染疫接上人工呼吸器治療或加護病房等收治的重症患者共233人。因症狀改善等出院人數，包括國內確認感染者172萬3963人和鑽石公主號659人，總計172萬4622人。
此外，時事通信社報導，靜岡縣和千葉縣各有一名高齡基礎疾患病患感染Omicron變異株不治。
報導稱，靜岡市15日表示，11日在市內醫療機構病故的一名高齡男子，全基因定序結果確認感染Omicron變異株。千葉縣也表示，11日死亡的一名90多歲女性確認感染Omicron變異株。這是日本國內首度確認感染Omicron病患不治案例。
報導又說，居住在靜岡市的那名高齡男子，罹患嚴重基礎疾患。居住在千葉縣的那名女性則有循環系統方面的基礎疾患，生前已接種2劑疫苗。（譯者：劉學源）1110116
▼日本每日新增確診數（7天平均）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀