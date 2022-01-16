更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機疫情升溫 陳時中：落地採檢擴大至短程航班
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情91/300

日本單日增2萬5724人確診 歷來第2高

2022/1/16 06:09（1/16 07:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本全國各地15日新增2萬5724人確診感染COVID-19，歷來單日第2高。圖為15日東京銀座街頭人潮。（共同社）
日本全國各地15日新增2萬5724人確診感染COVID-19，歷來單日第2高。圖為15日東京銀座街頭人潮。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）日本全國各地15日新增2萬5724人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為歷來單日第2高，僅次於2021年8月20日創下的2萬5990人染疫紀錄。15日另新增6人染疫不治。

自日本國內首度確認感染病例以來，1月15日正好滿2年，而全國各地正因「第6波」疫情，感染持續擴大。

日本放送協會（NHK）報導，國內累計確診病例包括機場檢疫等共185萬9373人，加上鑽石公主號郵輪712人染疫，總計186萬85人。在染疫病故方面，國內感染確認者共1萬8432人，加上鑽石公主號13人不治，合計1萬8445人病逝。

厚生勞動省指出，截至15日因染疫接上人工呼吸器治療或加護病房等收治的重症患者共233人。因症狀改善等出院人數，包括國內確認感染者172萬3963人和鑽石公主號659人，總計172萬4622人。

此外，時事通信社報導，靜岡縣和千葉縣各有一名高齡基礎疾患病患感染Omicron變異株不治。

報導稱，靜岡市15日表示，11日在市內醫療機構病故的一名高齡男子，全基因定序結果確認感染Omicron變異株。千葉縣也表示，11日死亡的一名90多歲女性確認感染Omicron變異株。這是日本國內首度確認感染Omicron病患不治案例。

報導又說，居住在靜岡市的那名高齡男子，罹患嚴重基礎疾患。居住在千葉縣的那名女性則有循環系統方面的基礎疾患，生前已接種2劑疫苗。（譯者：劉學源）1110116

▼日本每日新增確診數（7天平均）
延伸閱讀
日本Omicron延燒 沖繩大阪廣島新增病例創新高日本疑現首例Omicron死亡 有慢性病接種兩劑疫苗日本神奈川出借7千台血氧機收不回 縣府籲快還日本防疫鎖國延長至2月底 將為12歲以下打疫苗東京增逾3千例疫情急升溫 估下週平均日增近萬例日本新增確診8480人 時隔約4月再次突破8000例日本新增確診3245例 東京增537例連7天低於千例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀