輝瑞藥廠大舉投資法國 抗疫口服藥即將上市

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（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉今天宣布，將在法國投資5.2億歐元進行研發，並將抗COVID口服藥Paxlovid部分外包給法國生產。他相信，人們很快就能重拾正常生活。

博爾拉（Albert Bourla）今天在BFM電視台（BFM TV）宣布，將在法國啟動超過5.2億歐元的5年計畫，投資對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）藥物的研究與生產。

博爾拉宣布的法國投資計畫規模龐大，除研究與生產外，也將外包法國藥廠Novasep生產一部分輝瑞的新型抗COVID病毒口服藥物Paxlovid。

據實驗室數據，在症狀出現後3天內服用Paxlovid，可能減少89%的重症或死亡風險。歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）目前尚未核准Paxlovid上市，但已經准許在緊急病例時使用，輝瑞預估將在2022年間於全球生產1.2億盒口服藥。

其中部分藥品生產將由Novasep在法國西南庇里牛斯山-大西洋省（Pyrenees-Atlantiques）的工廠負責，技術轉移、開發與設備架設將很快展開。

輝瑞實驗室同時與法國公衛相關機構合作，希望在未來5年內，招募法國病患參與醫療臨床實驗。

費加洛報（Le Figaro）今天也刊登博爾拉專訪，並提及選擇法國投資的原因。他表示，法國過去幾年的改革向外國投資敞開大門，也讓法國變得非常具競爭力，且法國公衛技術的知識在歐洲名列前茅，科學與高技術人才都很優異。

此外，博爾拉也讚許法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的努力，指出他在過去兩年內不斷向製藥工業負責人伸出橄欖枝，重申渴望使法國成為醫療衛生產業的領頭羊。

Omicron變異株傳染力較高但危險性卻較低，是否昭示著COVID-19疫情的終結？對此問題，博爾拉認為，人們可能需要在未來幾年內跟這個極難根除的病毒共存。「它廣布全球，能傳染同一個人好幾次，而且變異多到讓我們重新認識了希臘字母」。

他認為問題不在於病毒是否會消失，而是人們是否能重拾正常生活。「我相信，我們很快就能重拾正常生活。多虧現有工具：檢測、有效疫苗，我們很可能在春天達成目標」。

博爾拉表示，Paxlovid將於1月中於法國藥局上架，可透過處方箋給予有確診風險者。

法國自去年11月就昂首期盼口服藥Paxlovid上市，巴黎人報（Le Parisien）今天公布法國主管機關最新的核准治療名單，Paxlovid也名列其中。據報導，只要連續5天每天服用2錠，便可避免引發重症。

法國疫情稍微減緩，露出一絲曙光。昨天公布的單日新增確診案例為27萬8129例，也是過去3個月除國定假日外，當日新增確診數字首次少於前週同一時段。（編輯：林治平）1110118