美參謀首長聯席會議主席密利確診隔離 曾打3劑COVID-19疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國參謀首長聯席會議主席密利17日驗出COVID-19陽性反應，目前已隔離，保持遠距工作。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的發言人今天表示，密利昨天驗出了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，症狀非常輕微，目前已隔離，保持遠距工作。

這名發言人說，密利最近一次接觸拜登總統是本月12日在退役將領奧德耶諾（Raymond Odierno）的喪禮上；並說，密利在接觸拜登數天前以及接觸過後每天的檢測結果都是陰性，直到昨天才驗出陽性反應。

發言人表示，參謀首長聯席會議其他成員除一人外，其餘昨天篩檢結果都是陰性，但未透露驗出陽性的是哪一位。密利已接種過疫苗，包括追加劑。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月稍早也驗出病毒陽性反應，9日再驗已呈陰性，現已結束隔離，重返國防部工作崗位。（譯者：張佑之）1110118