東京增7377例大阪6101例創新高 疫情擴散前所未見

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診7377例，大阪府新增6101例，兩地都創下單日新高紀錄，疫情以前所未見的速度快速擴散。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診7377例創新高，比過去最高紀錄、去年8月13日的5908例大增約1500例。

報導指出，東京都本月起疫情以前所未見的速度快速擴散。去年10月9日到本月2日約3個月間，每天新增病例不到100例；但本月3日新增超過100例，5天後的8日就暴增到1224例，疫情急速擴散。

接著本月12日達2198例、13日3124例、14日4051例，連續3天比前一天多1000例左右，確診病例數加速成長；今天新增7377例，創下單日新高紀錄。

東京都今天的病床使用率為25.9%，比昨天上升2.5個百分點；重症患者的病床使用率達2%，比昨天增加0.6個百分點。

另外，大阪府今天新增6101例，是首度單日新增超過6000例，也創下新高紀錄；另新增2例死亡。

大阪府累計確診23萬6905例、死亡共3072例（譯者：顧荃/核稿：林治平）1110119