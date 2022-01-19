日媒：日本政府盼財經團體設立日中交流執委會

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本共同社報導，今年9月日本和中國建交50週年，日本政府近期將要求日本最大財經團體「日本經濟團體連合會」（經團連）設立促進日中交流的執行委員會。

報導說，日本政府為了建立具有建設性且穩定的日中關係，近期將要求經團連設立促進日中交流的執行委員會，預料經團連會接受此項要求。

多名日本政府相關人士透露，本月7日美日外交、國防部長出席的「2加2會談」舉行後，日本政府基本上就決定將要求經團連設立促進日中交流的執委會。

經團連為促進日中交流，以前曾設立執行委員會，致力舉辦紀念日中交流的活動，以增進相互理解、加強友好關係。

中國是日本的最大貿易夥伴國，有許多日商進駐中國，日中兩國經濟關係密切。

2012年9月日中建交40週年之際，日本以經團連為中心成立日中人民交流友好執委會；2017年日中建交45週年、2018年日中和平友好條約締結40週年之際，經團連成立促進日中交流執委會。

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不過，2012年日中建交40週年之際，因中國反對日本將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島，中國稱釣魚島）國有化，導致執委會原本計劃在北京舉辦的招待會等活動取消。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，日中交流活動或許也將受限。此外，中國海警船頻頻進入釣魚台海域，日本認為「領海」遭入侵，日本人民對中國的情感冷淡。（編輯：陳惠珍）1110119