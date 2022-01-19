更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報1/20
首頁 / 國際

日媒：日本政府盼財經團體設立日中交流執委會

2022/1/19 20:56（1/19 21:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2018年日中和平友好條約締結40週年之際，經團連成立促進日中交流執委會。（共同社）
2018年日中和平友好條約締結40週年之際，經團連成立促進日中交流執委會。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本共同社報導，今年9月日本和中國建交50週年，日本政府近期將要求日本最大財經團體「日本經濟團體連合會」（經團連）設立促進日中交流的執行委員會。

報導說，日本政府為了建立具有建設性且穩定的日中關係，近期將要求經團連設立促進日中交流的執行委員會，預料經團連會接受此項要求。

多名日本政府相關人士透露，本月7日美日外交、國防部長出席的「2加2會談」舉行後，日本政府基本上就決定將要求經團連設立促進日中交流的執委會。

經團連為促進日中交流，以前曾設立執行委員會，致力舉辦紀念日中交流的活動，以增進相互理解、加強友好關係。

中國是日本的最大貿易夥伴國，有許多日商進駐中國，日中兩國經濟關係密切。

2012年9月日中建交40週年之際，日本以經團連為中心成立日中人民交流友好執委會；2017年日中建交45週年、2018年日中和平友好條約締結40週年之際，經團連成立促進日中交流執委會。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，2012年日中建交40週年之際，因中國反對日本將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島，中國稱釣魚島）國有化，導致執委會原本計劃在北京舉辦的招待會等活動取消。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，日中交流活動或許也將受限。此外，中國海警船頻頻進入釣魚台海域，日本認為「領海」遭入侵，日本人民對中國的情感冷淡。（編輯：陳惠珍）1110119

延伸閱讀
日相岸田文雄國會演說 盼與中國建立安定關係日本外相林芳正國會演說 重視台海和平穩定美日2+2聯合聲明 誓言對中國破壞穩定做出回應
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族