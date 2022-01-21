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疫情13/300

日本增逾4.9萬例連4天新高 防疫管制擬擴大實施

2022/1/21 18:28（1/21 19:00 更新）
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日本全境21日新增COVID-19確診達4萬9854例，連續4天創新高。圖為21日晚間澀谷冷清的居酒屋。（共同社）
日本全境21日新增COVID-19確診達4萬9854例，連續4天創新高。圖為21日晚間澀谷冷清的居酒屋。（共同社）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）統計，截至日本時間下午6時40分，全境今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診達4萬9854例，連續4天創新高。

因應迅速擴散的疫情，「防止蔓延等重點措施」預計將擴大至28個都道府縣，超過日本一半區域。

共同社報導，東京都今天新增確診9699例、大阪府6254例、愛知縣3187例、北海道1644例等，有20個以上都道府縣都創新高紀錄。

厚生勞動省表示，全境重症患者新增117例，達到404例；有必要住院治療者也新增超過3萬例，醫療負荷持續增高。

「防止蔓延等重點措施」原本在沖繩縣、山口縣與廣島縣等3地實施，今天起擴大到東京都、愛知縣等地，總計達16都縣；此外，關西3府縣與靜岡縣下午提請納入重點措施適用區域，北海道等8道縣也有意跟進。

日本中央政府預計25日將重點措施實施範圍追加納入12道府縣，屆時實施區域總計將達28都道府縣，超過日本一半區域。

「防止蔓延等重點措施」是「緊急事態宣言」前一階段的防疫管制措施，由日本中央政府決定授權實施的都道府縣與期間，具體的對象地區與防疫對策則由知事判斷，可籲請或命令業者縮短營業時間，違者可處20萬日圓以下罰鍰。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110121

▼日本每日新增確診數（7天平均）
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