日本確診暴增 東京9699例大阪6254例多地創新高
2022/1/21 17:21（1/21 17:38 更新）
日本21日COVID-19確診病例持續大增，東京都新增9699例、大阪府新增6254例，都創當地新高。圖為東京街頭。（共同社）
（中央社東京21日綜合外電報導）日本今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例持續大增，東京都新增9699例、大阪府新增6254例，都創當地新高；神奈川縣、千葉縣、兵庫縣、愛知縣等多地也寫下新高紀錄。
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診9699例，比昨天的8638例大增1000例以上，連續3天創新高紀錄。
東京周遭的千葉縣新增2215例、神奈川縣3412例，也都創新高。
關西3府縣都創下新高紀錄，分別是大阪府新增6254例、京都府1467例，以及兵庫縣2944例。
大阪府、京都府與兵庫縣因應境內疫情急速擴大，今天下午向中央政府提請實施「防止蔓延等重點措施」，將限縮餐廳營業時間等以防疫。
另外，日本多地今天新增病例都創紀錄，包括愛知縣3187例、靜岡縣1156例等。
共同社報導，「防止蔓延等重點措施」今天起擴大到東京都等地，總計在16都縣實施；此外，關西3府縣與靜岡縣下午提請納入重點措施實施範圍，以及北海道等8道縣等也有意實施。
日本中央政府預計25日將重點措施實施範圍追加納入12道府縣，屆時實施區域總計將達28都道府縣，超過日本一半區域。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110121
▼日本每日新增確診數（7天平均）
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